سلم رسالتين من الشيخ تميم.. وزير الخارجية القطري يجري مباحثات في بغداد وأربيل

أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سلسلة مباحثات في بغداد وأربيل اليوم الأربعاء، تناولت التعاون الثنائي وقضايا إقليمية.

وخلال زيارته، سلم الوزير القطري رسالتين من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، تتضمنان دعوة رسمية لزيارة الدوحة.

من جهته، دعا الرئيس العراقي لدى استقباله وزير الخارجية القطري إلى العمل من أجل تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب ودعم فرص التعاون الاقتصادي والتجاري لبلدان المنطقة.

والتقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بغداد أيضا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية ومساعي التهدئة في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أكد وزير الخارجية القطري أن هناك توافقا في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأضاف أنه سيتم استئناف عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الدوحة وبغداد بعد أن يعاد تفعيلها قريبا.

لقاءات في كردستان العراق

وفي أربيل، سلم وزير الخارجية القطري رسالة من أمير دولة قطر إلى رئيس إقليم كردستان العراق، تضمنت تأكيد الدوحة حرصها على سلامة الإقليم وأمنه، وعملها على تمتين العلاقات بين الجانبين، خاصة عقب قرار قطر افتتاح قنصلية لها في أربيل.

كما عقد الوزير لقاء مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الذي قال إن قرار الدوحة افتتاح قنصلية لها في أربيل يعد خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات بين دولة قطر وإقليم كردستان العراق.

وهذه ثاني زيارة لوزير الخارجية القطري إلى العراق خلال 14 شهرا، وقد سبقتها بأسبوع زيارة لوزير الخارجية العراقي إلى الدوحة.