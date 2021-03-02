مدير إف بي آي: اقتحام الكونغرس هجوم إرهابي

قال مسؤولون في وزارة العدل الأميركية -أمس الجمعة- إن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات إلى أكثر من 300 شخص، لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني الماضي.
قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كريستوفر راي إن المكتب يرى أن اقتحام أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي هجوم إرهابي نفذه مناصرون لفكرة استعلاء العرق الأبيض.
وأضاف راي -في شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء- أن "تيار استعلاء العرق الأبيض يمثل أكبر تهديد بالنسبة لنا".