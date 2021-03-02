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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مدير إف بي آي: اقتحام الكونغرس هجوم إرهابي

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي (الأوروبية)
مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي (الأوروبية)
2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202109:04 PM (مكة المكرمة)

قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كريستوفر راي إن المكتب يرى أن اقتحام أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي هجوم إرهابي نفذه مناصرون لفكرة استعلاء العرق الأبيض.

وأضاف راي -في شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء- أن "تيار استعلاء العرق الأبيض يمثل أكبر تهديد بالنسبة لنا".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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