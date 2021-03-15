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سياسة|قطر

مساعدة وزير الخارجية القطري: الحل في سوريا سياسي وفق مقررات جنيف واحد والقرار الدولي 2254

15/3/2021

أكدت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية والمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية حرص بلادها على إيجاد سبل ومسارات جديدة نحو الحل في سوريا تستند إلى مقررات جنيف واحد وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وشددت الخاطر على ضرورة أن يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا وفق تلك المقررات.

وطالبت المتحدثة القطرية كل الأطراف بإدراك أن الحل في سوريا سياسي وليس عسكريا.

وأكدت أن ضمان استقلال ووحدة واستقرار سوريا يجب أن يكون أساس أي حل مستقبلي بين الأطراف المختلفة.

المصدر : الجزيرة

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