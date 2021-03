اجتماعات إسرائيلية مصرية لبحث التعاون الاقتصادي

أعلن وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين الأربعاء أنه ترأس وفدا إسرائيليا رفيع المستوى اجتمع الثلاثاء بمسؤولي استخبارات مصريين في مدينة شرم الشيخ للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي تغريدة على تويتر، قال كوهين إنه بعد التقائه بمسؤولين أمنيين مصريين كبار لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي "ستظهر الثمار قريبا، هكذا يبدو السلام قويا".

وتابع "نصنع التاريخ ونحول العلاقات مع مصر إلى سلام دافئ".

وقد بحث مسؤولون إسرائيليون ومصريون خلال اللقاء التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة.

من جهته، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن وزير المخابرات إيلي كوهين ترأس وفدا ضم مديري كبريات الشركات الإسرائيلية.

وأضاف جندلمان أن الوفد اجتمع مع مسؤولين مصريين كبار، وبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وأنه من المتوقع وصول حجم التجارة إلى مليار دولار سنويا.

ونشر مراسل هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عدة صور من الزيارة، وقال في تغريدة إن الزيارة "النادرة" ضمت 20 إسرائيليا من قطاع الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

A rare Israeli delegation in Egypt: Israeli Intelligence minister @elicoh1 led an Israeli delegation to Egypt, including 20 Israelis from the buisness sector, to boost economic co-op between Israel an Egypt pic.twitter.com/PFabk2mRA3

