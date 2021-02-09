الجزيرة نت- بغداد

في مشهد ليس بغريب عن الواقع العراقي منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 حتى وإن اكتنفه الغموض، انتشر عناصر ما يعرف بسرايا السلام الذراع المسلح للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بترسانتهم العسكرية مساء الاثنين في شوارع العاصمة بغداد ومحافظتي النجف وكربلاء، قاطعين بذلك الأزقة والشوارع وفارضين طوقا مسلح على هذه المناطق.

وبالرغم مِن ما أثارته تلك التحركات من فزع لدى المواطنين، وإرباك للمشهد العام، وما عده البعض من إهانة لهيبة الدولة، قال المكتب الإعلامي الخاص بالصدر إن التحركات جاءت في سياق أمني يهدف لتحصين بغداد والأضرحة الدينية من مخططا يروم لاستهدافها، ووفق معلومات استخبارية خاصة وردتهم.

خطوة كان الواضح منها أن للتيار الصدري رسائل يود إيصالها من خلال أثبات وجوده في الميدان، لاسيما في توقيتها المفاجئ، لكنها أثارت سخطا شعبيا على مدى واسع، ما ولد تساؤلات عدة، فيما إذ كان لدى التيار أغراض سياسية ينوي فرضها من خلال قوة السلاح والتعبئة الدينية، وهذا ما أعده مراقبون خطر على الأمن القومي للبلاد، وإفقاد القوات العسكرية مكانتها.

التميمي أكد أن تحركات سرايا السلام لدعم الدولة ولاغراض أمنية (الجزيرة)

نفي فرض إرادات

وفي هذا الشأن يقول الناطق باسم "سرايا السلام" صفاء التميمي في حديث للجزيرة نت إن ما حصل يوم أمس هو دعم وتقوية لكل أجهزة الدولة الأمنية والاستخبارية، خصوصا وأنه منذ عام 2014 وحتى الآن هناك تعاون مشترك وكبير في المعلومات الأمنية بين سرايا السلام والأجهزة الحكومية، فقد ساعدت السرايا في تقديم معلومات مهمة من خلال ما تحصل عليه من مصادرها الخاصة، وقد أسهم ذلك بشكل ناجع في العمليات التي تشنها الحكومة ضد الإرهاب، وهذا أحد أسباب ترحيب واستجابة القوات الأمنية لتحركات يوم أمس.

وأضاف التميمي أن من يحاول ان يفسر ما حدث بأنه تضارب أو محاولة لفرض قوى أو تجاوز على أجهزة الدولة أو غيرها هو أمر مرفوض، ويمكن التأكد من ذلك من خلال ملاحظة انتشار "أكثر من مئة ألف عنصر من سرايا السلام يوم أمس" دون تسجيل أي خرق أو اصطدام مع أي جهة، وهو خير دليل على تكاتف الجميع.

ونفى التميمي أن تكون تحركات السرايا المسلحة هي لغرض فرض إرادات أو غيرها، مؤكدا أنها تأتي في أطار أمني بحت، وبعيدة عن أي غايات أخرى، مشيرا إلى أن التيار يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة لا تحتاج لأي من ذلك، وإنها تتحرك وفقا لما يراه الصدر مناسبا، لا سيما وأن مواقفه تشهد لحرصه على وحدة العراق والعراقيين، لافتا إلى أن، التحركات التي تمضي بها السرايا لا يمكن أن تحسب في أطار الأضرار بهيبة الدولة، كونها متسقة مع سياقات الدولة.

الشابندر اعتبر أن ما جرى صراع داخلي بين التيار الصدري والقوى الموالية لإيران في الحشد الشعبي (مواقع التواصل)

صراع داخلي

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي غالب الشابندر في حديث للجزيرة نت إن ما حصل حسب المعلومات المسربة هو صراع داخلي بين التيار الصدري والقوى الموالية لإيران في الحشد الشعبي، وذلك بسبب مماحكات ما بين القوتين، ما دفع التيار الصدري للمبادرة في إثبات الوجود وايصال رسالة للأخرين بمدى قوتهم.

وفيما يخص إمكانية أن تكون تحركات التيار الصدر موجهة للوجود الأميركي في العراق أو لإحراج الحكومة، يرى الشابندر أن تحالف سائرون البرلماني الذي يحظى بدعم زعيم التيار مقتدى الصدر يرغب في بقاء القوات الأجنبية بالعراق، وهذا ما يبعد أي احتمال في أن تكون هناك رسائل موجهة للوجود الأجنبي، أو خارج إطار الصراع الصدري مع فصائل أخرى من الحشد الشعبي.

ويضيف أن ما حصل يعد تجاوزا على هيبة الدولة وخرق للأمن، وفشل لحكومة مصطفى الكاظمي في فرض سلطة القانون، لافتا إلى أن الجيش العراقي هو من يجب أن يتسلم كل زمام الأمور، وأن يأخذ مواقع وأدوار جميع القوى المسلحة، سواء كانت من الحشد الشعبي أو أي من الفصائل الأخرى، معتبرا أن ما حدث هو فرصة سانحة لأن يستغلها الكاظمي في دفع الجيش للنزول إلى الشارع وأخذ دوره ومواضعه الحقيقية ودور باقي المجاميع دون استثناء، مؤكدا أنه، سيجد دعما جماهيريا واسع.

الكبيسي يرى أن ما فعلته سرايا السلام محاولة لمصادرة الدولة (الجزيرة)

تهديد وابتزاز

وفي السياق، يقول الباحث السياسي يحيى الكبيسي في حديث للجزيرة نت"لا يمكن وصف تحركات سرايا السلام التي جرت يوم أمس إلا على أنها محاولة لمصادرة الدولة، وإرسال رسائل تهديد وابتزاز الى جميع الأطراف الشيعية بالدرجة الأساس".

ويضيف أنه "قد ثبت للجميع أن سرايا السلام تمثل سلاحا موازيا، ودولة موازية، على مستوى القرار والحركة، وهذا يطيح بكل مقولات مقتدى الصدر عن الدولة والمليشيات والدولة التي كان يستخدمها لوصف الآخرين".