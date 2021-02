القيادة الأميركية الوسطى: قطر تقوم بدور حيوي في محاربة الإرهاب

قالت القيادة الوسطى للجيش الأميركي في تغريدة على موقع تويتر الجمعة إن دولة قطر تقوم بدور حيوي في الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك لدى إعادة القيادة الوسطى نشر تغريدة للسفارة القطرية في واشنطن توجز فيها جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب.

وقالت السفارة إن قطر تقوم بدور محوري في تلك الجهود العالمية، وإنها عضو ناشط في التحالف الدولي وعضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وتستضيف آلافا من القوات الأميركية في قاعدة العديد الجوية.

#Qatar plays a vital role in the global fight on #terrorism. @QatarEmbassyUSA @USAFCENT @US5thFleet @usarmycentral @USMARCENT https://t.co/tCuUK2TwIQ

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 5, 2021