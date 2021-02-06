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سياسة|قطر

القيادة الأميركية الوسطى: قطر تقوم بدور حيوي في محاربة الإرهاب

طائرة للقوات الجوية الأميركية في قاعدة العديد (رويترز-أرشيف)
طائرة للقوات الجوية الأميركية في قاعدة العديد (رويترز-أرشيف)
6/2/2021

قالت القيادة الوسطى للجيش الأميركي في تغريدة على موقع تويتر الجمعة إن دولة قطر تقوم بدور حيوي في الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك لدى إعادة القيادة الوسطى نشر تغريدة للسفارة القطرية في واشنطن توجز فيها جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب.

وقالت السفارة إن قطر تقوم بدور محوري في تلك الجهود العالمية، وإنها عضو ناشط في التحالف الدولي وعضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وتستضيف آلافا من القوات الأميركية في قاعدة العديد الجوية.

 

المصدر : الجزيرة

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