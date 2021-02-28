البث الحي
سياسة|مصر

بعد موجة غضب شعبي.. الحكومة المصرية تؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري

قانون الشهر العقاري كان سيلقي مزيدا من الأعباء على المصريين (الجزيرة-أرشيف)
قانون الشهر العقاري كان سيلقي مزيدا من الأعباء على المصريين (الجزيرة-أرشيف)
خالد المصري - القاهرة
28/2/2021-|آخر تحديث: 1/3/202112:15 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، تأجيل تطبيق قانون التسجيل بالشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد جدل كبير وحالة من الغضب من جانب المواطنين بسبب هذا التشريع الذي يحملهم رسوما باهظة، ويُهدد من يتخلف بفقد منزله.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، إنه سيتم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب ينص على إرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه بناءً على اجتماع عقد الأحد، تقرر تقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء فرصة إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل 2021.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

وأوضح مدبولي "نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري".

من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقارية، والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

موجة غضب

يذكر أن القانون الجديد الذي أثار الغضب كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وكان ينص على عدم توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرهما إلا للعقارات المسجلة.

لكن محامين قالوا إن التعديلات الجديدة تهدد ملكيات المصريين للعقارات والشقق إلى حين، حيث لا تستقر الملكية إلا بإجراءات طويلة ومعقدة، فضلا عن كونها مكلفة لشعب ترزح نسبة كبيرة من أبنائه تحت خطر الفقر.

وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بموجة غضب حيث اعتبر كثيرون أن الأمر لا يعدو كونه إجراء جديدا من إجراءات الجباية التي تفننت فيها الحكومة مؤخرا بشكل أعجز كثيرا من المصريين عن الدفع، وأخرجهم للاحتجاج مثلما جرى في مظاهرات القرى في سبتمبر/أيلول من العام الماضي ضد غرامات ضخمة للتصالح في مخالفات البناء، اضطرت الحكومة لتخفيضها تهدئة للشارع.

 

 

 

 

 

 

حول هذه القصة

احتلال وأكبر مصيبة.. هكذا وصف ناشطون مصريون قانون الشهر العقاري بأثر رجعي

شهد وسم “الشهر العقاري” انتقادات واسعة لتعديل قانوني جديد يفرض على المواطنين تسجيل منازلهم برسوم للحصول على حقوقهم بالمرافق أو التعامل مع الجهات الحكومية. ووصفوا القانون الجديد بأنه استغلال للمواطن.

المزيد من سياسة

أول سفير إماراتي بتل أبيب يقدم أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل

سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود الخاجة (يسار) في لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي عقب وصوله لتل أبيب (الأناضول)

سفير السعودية بالأمم المتحدة: التقرير الأميركي بشأن خاشقجي لا يثبت الاتهامات والقضية أغلقت

البيت الأبيض قال إن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالعقوبات أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك (الأناضول)

البيت الأبيض: استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل خاشقجي بالعقوبات أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك

البيت الأبيض قال إنه يريد إعادة النظر في العلاقة مع السعودية لتكون قائمة على عدم الصمت على الانتهاكات (شترستوك)

حصلت الجزيرة على نسخة منه.. تعرف على مضمون مشروع قرار للوكالة الذرية بشأن إيران

المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات مجلس محافظي الوكالة اليوم (الأناضول)
الأكثر قراءة

مصريون يتساءلون: هذه مقبرة مبارك.. فكيف كان قصره؟

قال ناشطون إن مقبرة مبارك كلفت الملايين وتزيد مساحتها على ألف متر مربع (الأوروبية)

القصة الكاملة لأزمة أرمينيا.. صواريخ إسكندر الروسية تفجر المعارضة في وجه باشينيان

(الجزيرة)

من هي ابنة السلطان علي دينار التي زارها السفير التركي بالخرطوم؟

السفير التركي بالخرطوم عرفان نذير (يمين) مع الميرم (الأميرة) حرم ابنة السلطان علي دينار (مواقع التواصل)

الرئيس والدكتاتور.. تعرف على سر العلاقة بين القذافي وساركوزي

(الجزيرة)