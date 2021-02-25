ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب ويدعو لترسيخ المصالحة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إنه قدم تشكيلته الوزارية ومقترح معايير الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب، الذي يفترض أن ينعقد للتصويت بمنح الثقة من عدمه للحكومة الجديدة.

وأضاف الدبيبة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، مساء اليوم، أنه تم اعتماد مبدأ التشاور مع أعضاء لجنة الحوار السياسي وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ذلك.

وتابع أن تشكيلة الحكومة المقترحة ستضم وزراء من التكنوقراط يمثلون كل فئات ومناطق ليبيا.

كما قال إنه تم اختيار الأسماء المرشحة للمناصب السيادية وفق مبدأ التوازن العادل بين الغرب والشرق والجنوب.

وفيما يتعلق بعرض تشكيلة الحكومة المقترحة، أبدى رئيس حكومة الوحدة الليبية استعداده للذهاب إلى أي مدينة ليبية؛ لتقديمها لمجلس النواب المنقسم بين نواب مجتمعين في الشرق وآخرين في الغرب.

وعبر عن رغبة حكومته في ترسيخ المصالحة بين جميع الأطراف الليبية المتحاربة، مؤكدا أنه لا يريد استثناء أي طرف من الدولة.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديدين انبثقا عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد مؤخرا في جنيف، وهما يشكلان سلطة انتقالية يفترض أن تقود ليبيا حتى الانتخابات المقرر أن تجرى 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.