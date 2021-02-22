شاهد.. لحظة إصابة السفير الإيطالي قبل مقتله في الكونغو الديمقراطية

بث صحفيون ووسائل إعلام محلية في الكونغو صورا تظهر لحظة إصابة السفير الإيطالي قبل مقتله بعد هجوم مسلح تعرض له ضمن قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة غوما شرقي البلاد، وقد نددت روما بهذا الهجوم.

L'ambassadeur d'Italie en #RDC, Luca Attanasio, est décédé des suites de ses blessures après l'attaque, selon plusieurs sources diplomatiques et des autorités locales. pic.twitter.com/oz4T15IBPA — Thierry Mfundu (@TMfundu) February 22, 2021

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكدت الخارجية الإيطالية مقتل سفيرها لوكا أتانازيو وعسكريا تابعا لها، وسائق سيارتهما، في هجوم بالرصاص على قافلة للأمم المتحدة قرب غوما.

واستنكر الرئيس سيرجيو ماتاريلا "الهجوم الجبان" وقال "الجمهورية الإيطالية في حداد على موظفي الدولة الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهامهم".

كما ندد الرئيس بهذا "العمل العنيف" الذي نُفّذ عندما كان القتلى الثلاثة على متن سيارة ضمن موكب بعثة أممبة في الكونغو الديموقراطية (مونوسكو).

#RDC/Nord_Kivu: Un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) tombé dans une embuscade dans le territoire de Nyiragong, dont l'ambassadeur italien serait touché par une balle . pic.twitter.com/uvWnZXCkmT — Nazulu Fifi (@NazuluF) February 22, 2021

وأعرب وزير الخارجية لويجي دي مايو عن "حزنه العميق واستيائه الشديد" معلنا عن قطع مشاركته في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل، وعودته المبكرة إلى روما.

وأضاف "ملابسات هذا الهجوم الوحشي لم تعرف بعد، ولن ندخر جهدا في تسليط الضوء على ما حدث".

#RDC L'ambassadeur d'Italie Luca Attanasio est décédé.

Il a succombé à ses blessures, après l'attaque des hommes armés ce matin, d'un convoi du PAM en territoire de Nyiragongo près de Goma. Son chauffeur et son garde du corps sont également décédé. pic.twitter.com/61sAoYtUXP — DEPECHE.CD (@CdDepeche) February 22, 2021

من جهته، عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس عن حزنه العميق وقلقه البالغ إزاء الهجوم، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم عن تطورات جائحة كورونا.