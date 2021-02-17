أعاد تيران وصنافير للواجهة.. مواقع التواصل تسخر من تلاسن مصطفى بكري وعلاء مبارك

عادت قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى الواجهة مجددا، إثر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين علاء نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، والنائب البرلماني الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكري.

وفي تصريحات -لصحيفة "المصري اليوم"- برّأ بكري الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من شبهة التنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية، ملقيا بتبعية القرار على الرئيس الراحل، وهو ما استدعى دفاعا من نجل مبارك.

واستشهد بكري على صحة كلامه بصدور قرار من الرئيس مبارك رقم 27 لسنة 1990، يحدد خطوط الأساس في ترسيم الحدود البحرية للبحرين الأحمر والمتوسط، في مايو/أيار من العام نفسه، مؤكدا أنه اعتبارا من هذا التاريخ أصبحت مصر تعترف بأن جزيرتي تيران وصنافير خارج سيادتها، وأبلغت الأمم المتحدة بذلك عبر وزير خارجيتها -في ذلك الوقت- عصمت عبد المجيد.

بالفيديو | «مبارك» هو صاحب قرار «سعودية تيران وصنافير» وليس السيسى https://t.co/nyy0AuUkGA pic.twitter.com/pmOhgGeQZ6 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 14, 2021

بدوره، قام نجل الرئيس الراحل بالرد مباشرة على تصريحات بكري عبر منصة تويتر في تغريدة اتسمت بالحدة، في حين رد الأخير وطالبه بالهدوء وعدم العصبية وعدم الإساءة للآخرين، وأشار بكري إلى أن التطاول والانتقادات التي وجهها له نجل مبارك لن تجعله ينسى حضور علاء وشقيقه عزاء والدته.

ونشر بكري نسخة من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، الذي يحدد خطوط الأساس في ترسيم الحدود البحرية للبحرين الأحمر والمتوسط، وصورة رسمية معتمدة من وثيقة إيداع القرار ذاته بالأمانة العامة للأمم المتحدة.

صاحب قرار !! شوف ازاي فعلاً ! الجدع ده من صغره يستحق لقب أستاذ و رئيس قسم فى ال …..لا مؤاخذة يعنى . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 14, 2021

ابن مبارك واصل الرد على تصريحات الصحفي، وطالبه بالتوقف عن "تحريف وتزييف" التاريخ، كما نشر حيثيات حكمَي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا حول مصريّة الجزيرتين، خاصة فيما يتعلق بعدم قانونية الاستناد إلى قرار مبارك عام 1990 بشأن تحديد نقاط الأساس التي تقاس منها الحدود البحرية.

وكانت السلطات وقعت عام 2016 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، انتقلت بمقضتاها الجزيرتان الإستراتيجيتان إلى سيادة المملكة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع المصري ومظاهرات واسعة عُرفت إعلاميا باسم "جمعة الأرض".

وقضت المحكمة الإدراية العليا ببطلان الاتفاقية وأن السيادة المصرية على الجزيرتين مقطوع بها، لكن الحكومة استصدرت قرارا من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية، كما أقرها مجلس النواب في جلسة شهدت صخبا كبيرا من الأصوات المعارضة القليلة آنذاك.

وبعد عامين من الجدل السياسي والقانوني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية التي وصفتها بالمتناقضة. وكان حقوقيون قد استغربوا المساواة بين حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، وحكم صادر عن محكمة للأمور المستعجلة يرونها غير مختصة. مع العلم بأن حكم المحكمة الدستورية صدر برئاسة القاضي حنفي الجبالي الذي اختير مؤخرا رئيسا لمجلس النواب الحالي.

عذراً أستاذ مصطفى بكرى.. أكدت مجدداً لجريدة المصرى اليوم أن الرئيس مبارك هو من أصدر قرار التنازل عن تيران وصنافير مستدلا بالقرار الجمهورى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠.. يبدو أنك لم تقرأ حيثيات حكمى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا حول هذّه النقطة تحديداً…. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

ذكر حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٢١ يونيو ٢٠١٦ نصاً.. pic.twitter.com/ciWlQ2OMna — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

"وﻣﻦ ﺣﯿﺚ أنه ﺑﺸﺄن ﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻋﻦ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﻗﻢ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٠.. أن ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺬى اتخذ أساسا لاتخاذ الاجراء اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠيه ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ pic.twitter.com/NeJXqt7d53 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

السجال المتبادل بين بكري ومبارك الابن كان حديث مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، حيث اعترض عدد كبير من المغردين على تصريحات الصحفي، وذكّره بعضهم بمواقفه المؤيدة لكل السلطات التي تعاقبت على الحكم خلال السنوات الماضية، ووصفه البعض بأنه رجل لكل العصور.

في المقابل، تهكم البعض على علاء مبارك الذي يتحدث عن "تزييف

بكري للتاريخ، في حين أن الأخير نفسه صنيعة نظام مبارك الذي أفسد مصر طوال 30 عاما، بحسب وصف المغردين.

ورغم اختفاء عائلة مبارك عن الأنظار منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، فإنَّ علاء مبارك يتخذ من منصة تويتر وسيلة للدفاع عن العائلة وأبيه، ويشتبك بين الحين والآخر مع إعلاميين ونشطاء، كما يظهر في بعض المناسبات الاجتماعية برفقة أخيه جمال الذي كان الأبرز حضورا خلال حكم الوالد بوصفه الوريث المنتظر للحكم، وقد كانت قضية التوريث المحتمل من أبرز أسباب ثورة 25 يناير.

تصريحات المدعو مصطفى بكري بأن الرئيس الأسبق #مبارك هو صاحب قرار تبعية #تيران_وصنافير الى #السعودية تمثل إهانة بالغة ل #الجيش_المصري وليس شخص مبارك وحده.. فلله وللتاريخ مبارك وجيله من #جيش_مصر لم يفرطوا بحبة رمل واحدة من تراب #مصر رغم كل الأخطاء السياسية الكبيرة التي ارتكبوها — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) February 14, 2021

الانسان يفضل ينافق

حتى يصبح مصطفى بكرى — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) February 14, 2021

قالوا له :

بالأمس رأيناك تمدح الرئيس وتقبل يده.. واليوم نراك تمدح الرئيس الجديد وتقبل يده..

فما الذي غير موقفك؟ قال : أنا لم أتغير ..

الرئيس هو الذي تغير. قصة قصيرة من يوميات واحد معر$ — Salma 💔⚖️ (@Sala_mocca) February 15, 2021

مصطفى بكري رجل كل العصور و الأنظمة pic.twitter.com/aKO6qpPJzz — Mohammed berakaa (@456360Bara3) February 15, 2021

خناقة علاء مبارك و مصطفى بكرى و السيجآل الدائر بينهم يذكرنا بالآية الكريمة التى تقول ..

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ .. — نبيل كامل *الحساب الثانى* (@b0oulBvgDsT1SlE) February 15, 2021

علاء مبارك اللي عامل لي بلوك وكل تويتر بيحاول يدافع عن حسني مبارك و ده حقه لو كان حسني مبارك والده فقط ولكن مبارك كان رئيس مصر ٣٠ سنة كلها فساد واحنا من حقنا نقول للأجيال القادمة ان مبارك والسيسي دمروا اجيال بسبب فسادهم وان اللي باع تيران وصنافير للسعودية هو السيسي وليس مبارك pic.twitter.com/ScLIhESAu4 — خالد نيويورك (@KhaledEibid) February 16, 2021

من عجائب الدهر ان علاء مبارك يتكلم ويبدي رايه،يااخي اتوكس انت وعيلتك وانكتموا،٣٠ سنة نهب وسرقة ،دا اللي بيعملوا السيسي في ٣٠ يوم لم تستطيعوا عمله في ٣٠ سنه.

حقا اذا لم تستحي فافعل وقل ماشئت.

يسعدك ياسيسي — nassra borham (@nassraborham) February 16, 2021

عذراً أستاذ علاء مبارك فما مصطفى بكرى إلا نتاج تربية الست الوالده https://t.co/lDyBbzGPIT — عابر سبيل (@hassan72791) February 16, 2021