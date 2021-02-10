نيد برايس: واشنطن تستخدم أدوات للحد من قدرة إيران على تطوير تقنيات الصواريخ الباليستية وعلى نقلها إلى دول أخرى

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن تصريحات وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي بشأن نية بلاده امتلاك أسلحة نووية إذا استمرت الضغوط عليها مقلقة للغاية.

وقال إنه ليس من الواضح لنا إن كان محمود علوي يتحدث نيابة عن أي أحد غير نفسه "وبالطبع تابعنا تلك التصريحات، وهي مقلقة للغاية".

وأضاف برايس -في معرض رده على سؤال للجزيرة- أن واشنطن تستخدم أدوات للحد من قدرة إيران على تطوير تقنيات الصواريخ الباليستية وعلى نقلها إلى دول أخرى.

وأشار إلى أن إيران ملزمة وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بعدم امتلاك أسلحة نووية أبدا، وإلى أن طهران نفسها قد أكدت ذلك الالتزام وفق الاتفاق النووي أيضا.