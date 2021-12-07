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سياسة|يمن

عقب "عملية واسعة" للحوثيين بالسعودية.. التحالف ينفذ "قصفا دقيقا" في صنعاء

Guard inspects damage at a workshop hit by Saudi-led airstrikes in Sanaa
حارس يتفقد الأضرار جراء غارات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية في العاصمة صنعاء قبل يومين (رويترز)
7/12/2021

قالت قوات التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الثلاثاء إنها قصفت بشكل دقيق ما وصفتها بالأهداف العسكرية المشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك عقب تنفيذ جماعة الحوثي "عملية هجومية واسعة ونوعية في العمق السعودي".

وذكر التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه نفذ في صنعاء ومحيطها غارات جوية "استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين"، مشيرا إلى أن طائراته نفذت "قصفا دقيقا لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

وأوضح البيان أن "الأهداف شملت مخازن وورشا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات".

وأضاف التحالف "دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء"، و"دمرنا كهوفا جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء".

وبث ناشطون صورا للغارات التي شنها طيران التحالف على مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

تدمير وتهديد

وفي سياق متصل، ذكر التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط، واعترضت طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية.

وهددت قوات التحالف "بالضرب بيد من حديد" في إطار القانون الدولي الإنساني، والبدء في تنفيذ عملية واسعة ضد جماعة الحوثي.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن جماعته ستواجه التصعيد بالتصعيد، وستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ردا على ما وصفه باستمرار العدوان والحصار.

وأعلن سريع عن قيام الجماعة بتنفيذ عملية استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في السعودية، وقال إن من بين الأهداف التي تم قصفها وزارة الدفاع ومطار الملك خالد في الرياض وشركة أرامكو في جدة.

وكانت حسابات سعودية نشرت على تويتر مشاهد قالت إنها لقطات لصد وتدمير الدفاعات السعودية صواريخ بعيدة المدى أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه العاصمة الرياض.

ونقلت قناة الإخبارية الحكومية مساء أمس الاثنين عن التحالف العسكري قوله إن "الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض".

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي قوله إن "عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار".

هجمات وتصعيد

وصعّد الحوثيون أخيرا هجماتهم على مطارات ومنشآت نفطية في مدن بجنوب السعودية بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، لكن هجماتهم لم تصل إلى الرياض منذ فبراير/شباط الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي تسبب هجوم بصاروخ باليستي بإصابة طفلين في الدمام بالمنطقة الشرقية الغنية بالنفط.

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك حول مدينة مأرب آخر معقل للحكومة في شمال البلاد التي تمزقها الحرب.

ويعلن التحالف -الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا منذ 2015- عن غارات جوية لوقف تقدم الحوثيين يوميا منذ شهر.

ويحاول التحالف منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، وقد صعّد الحوثيون منذ فبراير/شباط عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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Published On 7/12/2021
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