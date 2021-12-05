المعارك العنيفة مستمرة.. الحوثيون يقصفون مأرب بـ4 صواريخ باليستية

قصفت جماعة الحوثي اليوم الأحد مدينة مأرب (شرقي اليمن) بـ4 صواريخ باليستية، كما تستمر المعارك العنيفة بين الجماعة والقوات الموالية للحكومة.

وقالت مصادر عسكرية إن جماعة الحوثي قصفت عدة أحياء سكنية في مدينة مأرب (مركز المحافظة) بـ4 صواريخ باليستية.

وحتى اللحظة، لم تعلن السلطات المحلية في المحافظة وقوع أي ضحايا جراء القصف الصاروخي.

في السياق، تشهد جبهات القتال جنوبي المحافظة معارك عنيفة بين قوات الجيش ومسلحي الحوثي، حسب مصادر عسكرية.

وقالت المصادر إن مسلحي الحوثي شنوا هجومًا عنيفًا على مواقع الجيش والمقاومة في جبهة "ذنة" (جنوبي مأرب)، بهدف السيطرة على تلك المواقع.

وأضافت المصادر أنه تم التصدي للهجوم، وأسفرت المعارك عن قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.





عمليات التحالف

وكان تحالف دعم الشرعية -الذي تقوده السعودية- أعلن أمس السبت مقتل 60 عنصرا حوثيا في محافظة مأرب.

وقال التحالف -في بيان- إنه تم تنفيذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من عناصرها، وتدمير العديد من الآليات العسكرية التابعة لها.

وأكد التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي في مأرب دمرت كذلك 7 آليات عسكرية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في صنعاء.

وكثف التحالف مؤخرًا غاراته الجوية على مواقع متفرقة بالعاصمة صنعاء؛ ركزت على استهداف ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.