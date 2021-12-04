البنتاغون يعلن تنفيذ غارة بطائرة مسيرة استهدفت قياديا بارزا في تنظيم القاعدة بإدلب

أفادت القيادة الأميركية الوسطى بأنها نفذت غارة جوية بطائرة مسيرة في إدلب السورية، أمس الجمعة، ضد قيادي بارز في تنظيم القاعدة، مضيفة أن هذه الضربة ستعطل عمليات التنظيم وقدرته على التخطيط.

وأشارت القيادة الوسطى -في بيان- إلى احتمال وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء هذه الغارة، وأنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع سقوطهم، كما ذكرت أنه جرى إبلاغ القيادة المركزية بشأن الموضوع.

وأعلنت القيادة الشروع في تحقيق بشأن الغارة، وتعهدت بنشر نتائجه، وفق البيان الذي لم يعلن هوية القيادي المستهدف أو مصيره.

مقتل شخص، وإصابة 5 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء و طفل بجروح خفيفة، اليوم الجمعة 3 كانون الأول، بقصف طائرة استطلاع مذخرة استهدف دراجة نارية على طريق أريحا_المسطومة جنوبي #إدلب، فرقنا انتشلت الجثة، وسلمتها للطبابة الشرعية وأمّنت المكان.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/UtHPtmj933 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 3, 2021

وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قال -أمس الجمعة في بيان- إن شخصا قتل في حين أصيب 5 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء وطفل بجروح خفيفة، بقصف طائرة استطلاع مذخرة استهدفت دراجة نارية على طريق أريحا- المسطومة جنوبي إدلب.