تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|سوريا

البنتاغون يعلن تنفيذ غارة بطائرة مسيرة استهدفت قياديا بارزا في تنظيم القاعدة بإدلب

القيادة الأميركية الوسطى أشارت إلى احتمال وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء الغارة وفتح تحقيق بالموضوع

إيران تسقط طائرة أميركية.. هل تشتعل الحرب بالمنطقة؟
الدفاع المدني السوري أعلن أمس الجمعة مقتل شخص وجرح 5 مدنيين إثر غارة بطائرة مسيرة على إدلب (الجزيرة)
4/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202108:02 AM (مكة المكرمة)

أفادت القيادة الأميركية الوسطى بأنها نفذت غارة جوية بطائرة مسيرة في إدلب السورية، أمس الجمعة، ضد قيادي بارز في تنظيم القاعدة، مضيفة أن هذه الضربة ستعطل عمليات التنظيم وقدرته على التخطيط.

وأشارت القيادة الوسطى -في بيان- إلى احتمال وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء هذه الغارة، وأنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع سقوطهم، كما ذكرت أنه جرى إبلاغ القيادة المركزية بشأن الموضوع.

وأعلنت القيادة الشروع في تحقيق بشأن الغارة، وتعهدت بنشر نتائجه، وفق البيان الذي لم يعلن هوية القيادي المستهدف أو مصيره.

وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قال -أمس الجمعة في بيان- إن شخصا قتل في حين أصيب 5 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء وطفل بجروح خفيفة، بقصف طائرة استطلاع مذخرة استهدفت دراجة نارية على طريق أريحا- المسطومة جنوبي إدلب.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

البنتاغون: الغارة الجوية قرب إدلب بسوريا استهدفت مسؤولا رفيعا في تنظيم القاعدة

أعلن البنتاغون أن الغارة الأخيرة قرب إدلب شمالي سوريا استهدفت مسؤولا رفيعا في تنظيم القاعدة. وكان مراسل الجزيرة نقل عن المعارضة السورية قولها إن طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي استهدفت سيارة.

Published On 20/9/2021
Undated handout image courtesy of the U.S. Air Force shows a MQ-1 Predator unmanned aircraft. The U.S. government has authorized the killing of American citizens as part of its controversial drone campaign against al Qaeda even without intelligence that such Americans are actively plotting to attack a U.S. target, according to a Justice Department memo.REUTERS/U.S. Air Force/Lt Col Leslie Pratt/Handout (UNITED STATES - Tags: CONFLICT POLITICS MILITARY CRIME LAW) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

بعد 11 يوما.. الجيش الأميركي يعلن هوية قيادي في القاعدة اغتاله قرب إدلب

نقل موقع “ميليتري تايمز” عن القيادة الوسطى للجيش الأميركي أن المسؤول البارز في تنظيم القاعدة الذي قتل في غارة أميركية قرب إدلب في 20 سبتمبر/أيلول المنصرم هو سالم أبو أحمد المسؤول عن التخطيط بالتنظيم.

Published On 1/10/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة