الإدارة الأميركية تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأربعاء، إن الإدارة الأميركية تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، كتعويض عن تأجيل إعادة فتح قنصليتها بالقدس.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أغلقت مكاتب منظمة التحرير في واشنطن في سبتمبر/أيلول 2018، كخطوة عقابية على رفع السلطة الفلسطينية دعوى قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وعدم تعاونها مع خطة ترامب للسلام (صفقة القرن).

كما أغلق ترامب القنصلية الأميركية العامة بالقدس الشرقية، عام 2019، بعد أن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، منتصف 2018.

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن، بإعادة فتح القنصلية خلال حملته الانتخابية، دون تحديد موعد لذلك.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الإدارة الأميركية تؤجل القرار الخاص بافتتاح القنصلية الأميركية في القدس على الأقل إلى ما بعد إجراء التناوب على رئاسة الحكومة في إسرائيل.

وينص اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية على أن يتولى نفتالي بينيت رئيس حزب يمينا رئاسة الوزراء أولاً لمدة عامين حتى سبتمبر/أيلول 2023، ثم يخلفه يائير لبيد زعيم حزب هناك مستقبل، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن إسرائيل كانت قد حذرت الأميركيين من أن إعادة فتح القنصلية قد يؤدي إلى سقوط الحكومة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول إسرائيلي إن افتتاح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ليس كارثة كبرى بالنسبة لنا، لكن إسرائيل ستطلب من الأميركيين ربط فتح المكاتب بسحب الشكوى الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.