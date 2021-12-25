عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من أزمته

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي تعاني منها.

وأضاف عون في في مقابلة تلفزيونية، أمس الجمعة، أن سبب وصول لبنان إلى الوضع الحالي هو الفساد وفشل النظام، مؤكدا أن التغيير قادم وسيحصل إلا أنه بحاجة إلى وقت، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن ما يعانيه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو "نتيجة أعمال من مارس المسؤولية (دون تسمية أحد)".

وانهار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي بالبلاد إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتجري الحكومة حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سعيا للتوصل إلى برنامج مساعدات يتيح للبنان الحصول على أموال تقدّر بين 12 و15 مليار دولار، وفق ما أعلن أخيرًا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.