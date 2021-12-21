اليمن.. الحوثيون يؤكدون توقف مطار صنعاء عن العمل بعد ضربات التحالف ومسؤول أممي يدعو لإعادة فتحه سريعا

أكدت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، توقف مطار صنعاء عن العمل بعد استهداف عدد من مرافقه من قبل التحالف الذي تقوده السعودية باليمن، في حين دعا مسؤول أممي إلى إعادة فتح المطار سريعا من أجل تدفق المساعدات.

فقد استنكر القصف وكيل هيئة الطيران المدني التابع للحوثيين رائد جبل، مشددا على أن الهجوم يهدف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في البلاد، على حد قوله.

وطالب جبل الأممَ المتحدة بالتحرك الفوري لوقف هذا الاستهداف "الممنهج" للمطار والذي سيعيق تحركاتها.

من جهته، قال مدير مطار صنعاء طارق الشائف إن ما تم استهدافه مجرد مستودعات وطائرات أممية لنقل المساعدات، وطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإيقاف استهداف المطارات، مضيفا أن عمليات الاستهداف تعيق تدفق المساعدات الإنسانية.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال وكيل وزارة الإعلام التابعة للحوثيين نصر الدين عامر إن مطار صنعاء مخصص فقط للأعمال المدنية، مؤكدا أن الجماعة ليست بحاجة لاستخدام المطار لأغراض عسكرية، حسب تعبيره.

في المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي منيف عماش الحربي للجزيرة إن مطار صنعاء لم يتوقف عن العمل جراء استهداف التحالف له، وإن التحالف كان نبّه المدنيين قبل تنفيذ عملياته ضد المواقع العسكرية، على حد وصفه.

وكان التحالف قد أعلن الليلة الماضية أنه شن غارات على مطار صنعاء بعد استخدامه للأغراض العسكرية من قبل الحوثيين.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي إن الضربات الجوية استهدفت 6 مواقع تستخدم لشن هجمات بطائرات مسيرة ومفخخة، وتدريب أفراد على استخدامها، ومقر سكن المدربين والمتدربين، بالإضافة لمخزنين للطائرات المسيرة.

وأضاف المالكي أن تدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية.

ومنذ 2016، يفرض التحالف حظرا على الحركة الملاحية في مطار صنعاء، باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

منسق الشؤون الإنسانية غليسلي دعا لإعادة تشغيل مطار صنعاء سريعا وفتح ميناء الحديدة (الجزيرة)

شريان حياة

وقد تفقد مدير مطار صنعاء خالد الشائف، مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية باليمن ديفيد غليسلي، أوضاع المطار عقب الغارات التي استهدفته من قبل قوات التحالف.

وأكد الجانبان قيام قوات التحالف باستهداف معهد تدريب الطيران ومركز الحجر الصحي في المطار.

وقال غليسلي إن مطار صنعاء يعد بمثابة شريان حياة للشعب اليمني.

كما أكد الدعم الأممي لكل الجهود من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وطالب بالإسراع لإعادة فتح المطار من أجل تدفق السلع وفتح ميناء الحديدة وبقية الموانئ.

وقد اتهم التحالف، أمس الأول، جماعة الحوثي باستخدام مطار صنعاء لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه السعودية، في حين تنفي الجماعة استخدام المطار لأغراض عسكرية.

وعادة ما يشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة محملة بمتفجرات وصواريخ باليستية على أهداف جنوبي المملكة.

ومنذ أيام، يكثف التحالف ضرباته الجوية ضد ما يقول إنها مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

مقاتل حوثي خلال معارك مع القوات الحكومية بمأرب (رويترز)

معارك وغارات

وتأتي الضربات الجديدة للتحالف على مطار صنعاء في ظل تواصل المعارك في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وقد نقل التلفزيون السعودي عن التحالف، قوله اليوم الثلاثاء، إنه نفذ 40 عملية استهداف ضد مسلحي جماعة الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وقبل ذلك، قال التحالف -في بيان- إنه قتل أكثر من 300 مسلح حوثي ودمر أكثر من 21 آلية لهم عبر 29 عملية في مأرب ومحافظة الجوف المجاورة لها.

أما جماعة الحوثي فقالت إن طائرات التحالف شنت 28 غارة على جنوبي مأرب، دون الإشارة لنتائج تلك الغارات.

من جهته، أعلن الجيش اليمني مقتل 14 مسلحا من جماعة الحوثي وإعطاب آليتين تابعتين في كمين نفذ في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بالتحالف، وبين الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وقف إطلاق النار

سياسيا، قالت وكالة الأنباء اليمنية إن سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لدى اليمن دعوا اليوم الثلاثاء إلى وقف شامل لإطلاق النار بهدف التوصل إلى تسوية سياسية.

ونقلت الوكالة عن السفراء قولهم خلال لقاء مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في الرياض إنهم يدعمون جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء ناقش أيضا الدور الذي يمكن أن تقوم به الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه تصعيد الحوثيين.