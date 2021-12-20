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سياسة

اليمن.. التحالف يشن غارات على مطار صنعاء ومواقع للحوثيين

Smoke rises from the site of Saudi-led air strikes in Sanaa, Yemen
غارة سابقة للتحالف في صنعاء (رويترز)
20/12/2021-|آخر تحديث: 20/12/202111:35 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن التحالف الذي تقوده السعودية شن في وقت متأخر من الليل غارات على مطار صنعاء ومواقع أخرى في العاصمة اليمنية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن التحالف نفذ ضربات جوية على مطار صنعاء الدولي، بعد أن طالب المدنيين بإخلاء المطار فورا.

ودعا التحالف العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية لإخلاء المطار فورا، مضيفا "اتخذنا إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتيا".

وقال التحالف إنه أسقط الحماية عن مواقع محددة بمطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ونفذ ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء.

وأكد التحالف أن المواقع التي استهدفها هي مواقع عسكرية يستخدمها الحوثيون لإطلاق الصواريخ والمسيّرات.

وأضاف "ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود".

ويوم الأحد، قال التحالف إنه دمر طائرة مسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي وكانت تستهدف مدنيين في مطار الملك عبد الله في جازان، جنوب السعودية.

وقال التحالف أيضا يوم الأحد إنه نفذ عملية عسكرية في العاصمة لتدمير ورش ومستودعات الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة وحث المدنيين على تجنب المنطقة.

المصدر : وكالات

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