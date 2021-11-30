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سياسة|عراق

العراق.. إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بتغيير طفيف عن النتائج الأولية

مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النتائج النهائية
مفوضية الانتخابات العراقية خلال إعلانها النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة (الجزيرة)
30/11/2021

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، مساء اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 44% من أصل أكثر من 22 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

وقالت المفوضية إن إعادة الفرز اليدوي التي جرت في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن تغيير 5 مقاعد فقط في كل من محافظات ببغداد وأربيل والموصل والبصرة وكركوك.

وسبق إعلان نتائج الانتخابات أن ذكرت المفوضية في بيان لها "بعد إكمال الإجراءات القانونية، ستعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا اليوم الثلاثاء النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي".

ويأتي إعلان النتائج بعد حسم مئات الطعون المقدمة على النتائج الأولية، وإعادة فرز الأصوات المطعون في صحتها يدويا.

ووفق النتائج الأولية المعلنة سابقا فقد احتلت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر المرتبة الأولى بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تليها كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.

وواجهت النتائج الأولية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل شيعية متنفذة، إثر خسارتها الكثير من مقاعدها البرلمانية. ويقول المعترضون إن النتائج مفبركة ومزورة، وطالبوا بإعادة فرز جميع الأصوات يدويا.

لكن المفوضية رفضت، وقالت إن الفرز اليدوي سيشمل فقط اللجان المطعون في صحة أصواتها، إذا كانت الشكاوى مثبتة بالأدلة.

ويعتبر تحالف الفتح من أبرز المعترضين على النتائج، وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة، حيث خسر الكثير من المقاعد، إضافة إلى تحالف قوى الدولة بقيادة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

المصدر : وكالات

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