بعد انتقاده لشركات الجيش.. الإعلام المصري يهاجم نجيب ساويرس ومشروعاته

القاهرة- بعد تصريحات مثيرة انتقد فيها تدخل الحكومة المصرية وشركات الجيش في القطاع الخاص بشكل يخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين، شن إعلاميون مقربون من السلطات المصرية هجوما حادا على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

الهجوم لم يتوقف عند انتقاد تصريحات ساويرس بل تعداها إلى اتخاذ أحد مشروعاته منصةً للهجوم عليه بدواعٍ بدت واهية مثل إقامة الحفلات وسير السيارات عكس اتجاه السير.

وكان الملياردير المصري الذي طالما أيد السلطة الحالية مع انتقادات متفرقة بين الحين والآخر خصوصا في الشأن الاقتصادي، قد حذر من أن تدخل الحكومة المصرية في القطاع الخاص يخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين.

وقال ساويرس لوكالة فرانس برس إن "الشركات المملوكة من طرف الدولة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو رسوما جمركية، عكس الشركات الخاصة وهذا ما يجعل الفرص غير متكافئة بين القطاعين".

وأكد ساويرس أنه لا يستطيع منافسة هذه الشركات، لأن المنافسة من البداية غير عادلة، حسب وصفه، مطالبا بأن تكون الدولة منظمًا وليست مالكا للنشاط الاقتصادي.

= احمد موسي:عيب نجيب ساويرس يقول علي مصر كدا..

بقي مصر ماينفعش تستثمروا فيها والجيش مسيطر علي

السوق كله؟؟!!

— و دا محصلش؟!

= حصل بس مايقولش!!😌 pic.twitter.com/xukxKZjAF2 — محمود هاشم (@mhasheim9) November 23, 2021

الأحد 21 نوفمبر 2021

نجيب ساويرس : شركات الجيش لا تدفع ضرائب ولا جمارك وتلك منافسه غير شريفة

الاثنين 22 نوفمبر 2021

مدينة Zed المملوكة لرجال الاعمال نجيب ساويرس تُخالف قانون البناء وتضر بالبنية التحتية pic.twitter.com/y80WvYNQcM — العَــــــــــلمانى (@Human_Secular) November 23, 2021

الناس دي فاهمه إن الأبراج طلعت خلاص واللي وافق على قرار التخصيص رئيس الوزراء شخصياً!!؟ ده سكان الشيخ زايد صوتهم راح ورفعوا قضايا ضد المشروع ده علشان يوقفوه وماحدش عبرنا.. لسة فاكرين دلوقتي لمجرد إن كلام نجيب ساويرس ضايقكوا بس!!! https://t.co/X39iwPmlt9 — GHAZY (@MGhazy12) November 23, 2021

فى غمضة عين، هيتحول نجيب ساويرس لشيطان، وهيطلع هو مرشد الإخوان "وعاملي فيها مسيحي وقاعد فى الجونة.. الإعلام اللي بيشغله حضرة الظابط مايقدرش يصمد ساعة وينهار وينكشف زيفه فى مواجهة قناة زي الجزيرة "مع انها هي التانية موجهة ومش موضوعية" لكن بتعرف تداري الوكسة اللي عند الأرجوزات دول! https://t.co/ldyhZ8pjQz — waleed moughip (@waleedmoughip25) November 23, 2021

ساويرس يقول ان الجيش لايدفع ضرائب ونقول له ان اول دافع للضرائب هو الجيش ..وهل هناك اغلى من الدم ..ياهذا العالم كله يدفع الضرائب لدعم الجيش من اجل الحمايه وزمان كانت الجزيه وكان الجيش يشارك الشعب فى قوته ..الان جيشنا العظيم ينتج احتياجاته ويدعم الشعب باحتياجاته باقل من سعرالتكلفه — 𝐖𝐀𝐄𝐋 𝐀𝐁𝐃𝐄𝐋𝐇𝐀𝐘🎼 (@WaelAbdelhay2) November 22, 2021

احترام المؤسسات

الإعلامي المقرب من السلطات المصرية، أحمد موسى، شن هجوما حادا على نجيب ساويرس، مؤكدا أنه جمع كل أمواله من الاستثمار في مصر، بل وزاد على ذلك خلال تقديم برنامجه على مسؤوليتي، بقناة صدى البلد، التأكيد على أن ساويرس أكثر شخص كسب أموال في مصر منذ عام 2014 وحتى 2021، معبرا عن حزنه لقيامه بتشويه صورة مصر.

وقال موسى إن على ساويرس أن يحترم كل مؤسسات مصر، ولا يتحدث بمعلومات خاطئة عن الوطن، على حد قوله.

في الوقت نفسه، زعم موسى أنه تلقى شكاوى عديدة من سكان مدينة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية، من تغيير أحد مشروعات ساويرس "أبراج زد الشيخ زايد" (ZED TOWERS ZAYED) لطبيعة المنطقة الهادئة، وعدم تجاوب سلطات المدينة مع شكواهم المتكررة من تأثير مشروع ساويرس السلبي على المدينة.

الإساءة إلى الجيش

أما النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري فكان أكثر مباشرة في انتقاد ساويرس عبر سلسلة تغريدات على تويتر، حيث أشار بشكل واضح إلى تصريحاته عن الجيش المصري.

وقال بكري إن "نجيب ساويرس لا يتوقف عن توجيه اللوم إلى الدولة، لأنها كما يقول لا تساوي بين القطاعين العام والخاص، هذا كلام يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية، فالقطاع الخاص له دور رئيس في عملية التنمية وأكبر دليل على ذلك هو مشاركة شركات ساويرس مع الدولة ومع القوات المسلحة التي تقف بحسم أمام محاولات سيطرة بعض المستغلين على مصادر الإنتاج والتحكم في سوق الأسعار".

وطالب بكري ساويرس بالتوقف عن التشكيك والتحريض ضد الدولة وتعمد الإساءة إلى دور القوات المسلحة في التنمية، لأن الجيش ينتج ويصنع لصالح الشعب المصري، أما الآخرون -ومنهم ساويرس- فلا هَم لهم إلا "التكويش" على كل شيء لحسابه، على حد وصفه.

نجيب ساويرس لايتوقف عن توجيه اللوم إلي الدوله لأنها كما يقول لاتساوي بين القطاعين العام والخاص ، هذا كلام يفتقد إلي الموضوعيه والمصداقيه ، فالقطاع الخاص له دور رئيس في عملية التنميه وأكبر دليل علي ذلك هو مشاركة شركات ساويرس مع الدوله ومع القوات المسلحه التي تقف بحسم — مصطفى بكري (@BakryMP) November 21, 2021

أمام محاولات سيطرة بعض المستغلين علي مصادر الإنتاج والتحكم في سوق الأسعار ، أتمني من المهندس ساويرس أن يتوقف عن التشكيك في كل شيء ، وأن يقول لنا بصراحه ، هل أقام مصنعا في مصر ، وهل ينكر أن ملياراته التي كونها من مصر كلها خارج البلد ، كفاك تشكيك وتحريض ضد الدوله وتعمد الإساءه — مصطفى بكري (@BakryMP) November 21, 2021

"جدعنة" الصعايدة

أما الإعلامي الآخر المقرب من السلطات، نشأت الديهي، فقد اختار طريقا آخر لمهاجمة نجيب ساويرس حيث قال خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "ten" إنه يتقدم ببلاغ على الهواء ضد ساويرس لاتهامه بتقديم حفلات صاخبة في حديقة مدينة "زد" التي أقامها بمنطقة الشيخ زايد بسبب إزعاج المواطنين، على حد قوله.

واتهم الديهي، الملياردير المصري بإقامة أبراج عالية وسير مركبات البناء بسرعة جنونية عكس اتجاه السير بشوارع مدينة الشيخ زايد، كما اتهمه بأن ما يقوم به في "مشروع زد" لا علاقة له بالأصول ولا "جدعنة الصعايدة" في إشارة لأصول ساويرس في صعيد مصر والتي يتحدث عنها دائما، مشيرا إلى حالة من الاستعلاء الشديد للقائمين على "مشروع زد" تجعلهم مثل حالة "نشاز" داخل الشيخ زايد.

رد حكومي

مسؤول حكومي رد على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس عن مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها إستراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال طرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص في مصر.

وأضاف عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية في تصريحات لموقع "CNN" بالعربية، أنه في سبيل تحقيق هذه الخطة أقرت تشريعا لذلك الأسبوع الماضي، كما تجهز لحزمة مشروعات للشراكة خلال الفترة المقبلة، مبديًا تعجبه من حديث ساويرس رغم مشاركة شركة أوراسكوم -المملوكة لعائلته- في عدد من هذه المشاريع.