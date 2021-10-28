Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|سوريا

غريفيث لمجلس الأمن: 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر

طفلان في مخيم للنازحين شرق إدلب شمالي غرب سوريا (رويترز-أرشيف)
28/10/2021

قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد، وأشار إلى أن كثيرا منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم.

ودعا غريفيث -خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء حول مستجدات الأزمة السورية- المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة "منقذة للحياة" وإيصالها بشكل فعال وشفاف إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا، حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم بكرامة.

وقال المسؤول الأممي إنه علاوة على الفقر المتزايد وأزمة المياه وتدهور الأمن الغذائي، يواجه السكان في سوريا أيضا عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا وهي آخذة في الارتفاع.

وأضاف غريفيث أن السوريين على وشك مواجهة شتاء قارس آخر، مشيرا إلى أن هطول الأمطار والبرد والشتاء سيؤدي إلى تفاقم المصاعب والمخاطر.

وأشار في هذا السياق إلى وجود نحو مليوني شخص -معظمهم من النساء والأطفال- يعيشون في مخيمات هشة، أو في الوديان التي تغمرها المياه، أو على سفوح التلال الصخرية المعرضة للعوامل الجوية.

وفي مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية طالبت برحيل النظام وبتداول سلمي للسلطة، لكن رئيس النظام، بشار الأسد، أقدم على قمعها عسكريا، مما دفع البلاد إلى حرب مدمرة.

وكان عدد سكان سوريا قبل عام 2011 نحو 23 مليون نسمة، ونتيجةً لظروف الحرب، تم نزوح وتهجير نحو 9 ملايين شخص، بحسب أرقام منظمات حقوقية.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

مع ارتفاع الأسعار وانعدام وسائل التدفئة.. كيف يقضي السوريون شتاءهم؟

مع اقتراب الشتاء، بدأ السوريون بحثهم الدؤوب عن وسائل التدفئة في ظل زيادة ساعات التقنين الكهربائي، والانخفاض الحاد بالمخصصات الحكومية من المحروقات، واحتكار الحطب من قبل التجار، وغيرها من المنغصات.

Published On 27/10/2021

البطالة وارتفاع الأسعار.. انهيار الليرة التركية يعمق أزمة المدنيين في الشمال السوري

فاقم استمرار تهاوي قيمة الليرة التركية الأوضاع المعيشية لآلاف السوريين في مناطق سيطرة المعارضة بعد أن أصبحت العملة الرئيسة المتداولة بين السكان في المعاملات التجارية إلى جانب الدولار الأميركي.

Published On 23/10/2021
المزيد من سياسة

بعد تهديد أردوغان بطرد سفير واشنطن.. تطورات بشأن حل خلافات استبعاد أنقرة من برنامج “إف-35”

F-35 Demo Team at the 2020 Ft. Lauderdale Air Show

يوم صرخ عبد الناصر: فليبق كل في مكانه.. جدل مستمر بشأن حادث المنشية

جمال عبد الناصر أثناء إلقاءه خطابا في ميدان المنشية يالإسكندرية شمال مصر احتفالا بعيد الجلاء

مكتفيا بالتعبير عن القلق.. مجلس الأمن يتجه لعدم إدانة "انقلاب" السودان وبلينكن يجري اتصالين بشأن الأزمة

تونس.. المرزوقي يحذر من أن سياسات سعيد ستؤدي لتدمير الدولة ويدعو لعزله ومحاكمته

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي/مقر حزب حركة تونس الإرادة/
الأكثر قراءة

تصريحات قرداحي.. "إم بي سي" تتجه لإغلاق مكاتبها ببيروت والحوثيون يتضامنون مع الوزير اللبناني

واشنطن بوست: مصر ودول خليجية وراء الاستيلاء على السلطة في السودان وتونس

كيف تتخلص من الكرش وتحرق دهون البطن؟

كيف تتخلص من الكرش

بلا ماء وكهرباء ولم يصلها كورونا.. قرية في عمق الصحراء العراقية منقطعة عن العالم منذ أكثر من قرن