حركة مقاطعة إسرائيل: دبي تتعاقد مع شركة إسرائيلية لتأمين معرض إكسبو بطائرات مسيرة

قالت حركة مقاطعة إسرائيل إن الشرطة في دبي ستستخدم طائرات مسيرة لتأمين معرض "إكسبو دبي"، من صنع شركة إسرائيلية تسمى "أيروبوتيكس" (Airobotics).

وأضافت أن مقر هذه الشركة "مقام على قرية ملبّس الفلسطينية المهجرة خلال النكبة، وتم تغيير اسمها إلى مستعمرة بتاح تكفا".

إكسبو دبي يتعاقد مع شركة أمن إسرائيلية!

ستستخدم الشرطة في دبي طائرات بدون طيار"drones" لتأمين الإكسبو، من شركة إسرائيلية تسمى "Airobotics"، ومقرها مقام على قرية ملبّس الفلسطينية المهجرة خلال النكبة والتي تم تغيير اسمها إلى مستعمرة "بتاح تكفا" #لنقاطع_إكسبو_دبي pic.twitter.com/f9Wxq0KCzI — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 1, 2021

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت منتصف يوليو/تموز الماضي أن دولة الإمارات استعانت بشركة أيروبوتيكس المتخصصة في الطائرات المسيرة، لخفض زمن استجابة الأجهزة الأمنية لحالات الطوارئ.

وقال موقع "إسرائيل ديفنس" (Israel Defense) الإسرائيلي إن شرطة دبي استعانت بشركة "أيروبوتيكس" الإسرائيلية المتخصصة في الطائرات المسيرة.

وأوضح أن شرطة دبي اختارت نظام "أيروبوتيكس" الذي طورته الشركة الإسرائيلية للدمج المنتظم للطائرات المسيرة في الأنشطة الأمنية.

وأضاف أنه تم اختيار المعرض العالمي "إكسبو" ليكون الحدث الافتتاحي لهذا التعاون.

وكانت إسرائيل والإمارات أعلنتا العام الماضي تطبيع العلاقات، ومنذ ذلك الحين تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين.

وفي 14 يوليو/تموز الماضي، قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- "خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي دشنت منصة "درون بوكس" (Drone Box)".

إكسبو دبي يتعاقد مع شركة أمن إسرائيلية!

ستستخدم الشرطة في دبي طائرات بدون طيار"drones" لتأمين الإكسبو، من شركة إسرائيلية تسمى "Airobotics"، ومقرها مقام على قرية ملبّس الفلسطينية المهجرة خلال النكبة والتي تم تغيير اسمها إلى مستعمرة "بتاح تكفا" #لنقاطع_إكسبو_دبي pic.twitter.com/f9Wxq0KCzI — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 1, 2021

وأضاف محمد بن راشد أن المنصة المذكورة عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات المسيرة، موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط، وتابع "سيتم إطلاق الخدمة خلال معرض إكسبو القادم".