انتخابات مجلس الشورى في قطر.. إعلان النتائج الرسمية ونسبة المشاركة تتجاوز 63%

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى في قطر النتائج الرسمية لأول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد، وقالت إن نسبة المشاركة بلغت 63.5%.

وتلا رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات اللواء ماجد إبراهيم الخليفي -في مؤتمر صحفي عقد في ساعة متأخرة من مساء السبت- أسماء الفائزين الثلاثين.

وقد تنافس في الانتخابات 234 مرشحا بينهم 28 امرأة للفوز بـ30 مقعدا تشكل ثلثي مقاعد المجلس، على أن يقوم أمير دولة قطر بتعيين الثلث الباقي.

وكانت عملية الاقتراع انطلقت صباحا في مراكز الانتخاب في 30 دائرة موزعة على عموم قطر.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي ينتخب فيها القطريون ثلثي أعضاء المجلس.

وقالت مراسلة الجزيرة سارة رشيد إنه كان هناك إقبال كبير من فئتي الشباب والنساء في بعض الدوائر.





إقبال كثيف

وعن حجم المشاركة في هذا الاقتراع، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن لجان الاقتراع الـ30 المنتشرة في جميع أنحاء البلاد شهدت إقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى توافد آلاف النساء على مراكز التصويت لاختيار مرشحيهن.

كما أوردت وكالة الأناضول للأنباء أن مراكز التصويت شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين بمختلف الفئات العمرية.

ويفوز بعضوية مجلس الشورى المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي ترشح فيها.

وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يجري رئيس اللجنة قرعة بينهم، ويفوز من جاءت النتيجة لمصلحته.

ترحيب تركي

وقد رحبت تركيا اليوم بإجراء انتخابات مجلس الشورى القطري، وعبرت عن أملها في أن تجلب نتائجها الخير للشعب القطري.

وقالت الخارجية التركية -في بيان- إن هذه الانتخابات تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة الشعب القطري في إدارة البلاد.

وأشاد البيان بجهود القيادة القطرية في إجراء هذه الانتخابات في بيئة حرة وشفافة.