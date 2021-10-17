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سياسة|قطر

استعرضا التعاون الثنائي.. وزير الخارجية القطري يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق بالدوحة

وزير الخارجية القطري (ثاني يمين) مع رئيس إقليم كردستان العراق (ثاني يسار) بالدوحة (قنا)
17/10/2021

اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء أمس السبت في الدوحة مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين قطر والعراق وسبل تطويرها إلى جانب مناقشة آخر المستجدات في إقليم كردستان العراق.

وعام 2018، زار الوزير القطري العراق -على رأس وفد رفيع المستوى- وأجرى مباحثات مع مسؤولين عراقيين، وأكد حينها رغبة قطر في تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين، وتطوير مجالات العمل الاقتصادي والاستثماري.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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