استعرضا التعاون الثنائي.. وزير الخارجية القطري يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق بالدوحة

اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء أمس السبت في الدوحة مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين قطر والعراق وسبل تطويرها إلى جانب مناقشة آخر المستجدات في إقليم كردستان العراق.

وعام 2018، زار الوزير القطري العراق -على رأس وفد رفيع المستوى- وأجرى مباحثات مع مسؤولين عراقيين، وأكد حينها رغبة قطر في تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين، وتطوير مجالات العمل الاقتصادي والاستثماري.