بقوس رماية.. رجل يقتل 5 أشخاص في النرويج

أعلنت الشرطة النرويجية مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم شنّه رجل مسلّح بقوس للرماية في بلدة كونغسبيرغ في جنوب شرق البلاد.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية آيفين آس خلال مؤتمر صحفي "للأسف بوسعي أن أؤكد أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح" الأربعاء.

وأضاف أن الجريحين نقلا إلى قسم العناية الفائقة لكن حياتهما ليست في خطر.

وأوضح آس أن أحد الجريحين شرطي كان خارج دوام عمله يتبضّع داخل متجر. وهذا المتجر أحد المواقع العديدة التي استهدف فيها المهاجم ضحاياه.

وقال آس إن "الشرطة أوقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل، وبحسب معلوماتنا ليس هناك سوى شخص واحد ضالع" في الهجوم.

وأضاف "نظراً إلى مجريات ما حدث، من الطبيعي أن ندرس إن كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي"، مؤكداً أنه "لم يتم استجواب الرجل الموقوف بعد ومن المبكر التحدث عن دوافعه".