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سياسة|مملكة متحدة

هنأه بالمصالحة الخليجية.. رئيس الوزراء البريطاني يهاتف أمير قطر ويشيد بقمة العلا

الشيخ تميم أعرب عن تهانيه لجونسون على نجاح البريكست (الجزيرة)
الشيخ تميم أعرب عن تهانيه لجونسون على نجاح البريكست (الجزيرة)
8/1/2021

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعرب خلاله عن تهانيه بمناسبة المصالحة الخليجية، التي تمت في قمة مجلس التعاون الـ 41 بمدينة العلا السعودية.

وأشاد جونسون بنتائج قمة العلا، وما ترتب عليها من قرارات تهدف إلى التضامن الخليجي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته أعرب الشيخ تميم عن تهانيه لجونسون على نجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وكانت السعودية احتضنت الثلاثاء الماضي القمة الخليجية التي ترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكدت مخرجات القمة إنهاء الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، وأدت إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية والدبلوماسية وإغلاق الحدود والأجواء مع قطر.

كما شددت قمة العلا على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها. يذكر أن الكويت أعلنت قبيل انعقاد القمة عن فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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