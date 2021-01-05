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سياسة

جونسون يعلن إغلاقا ثالثا ويطالب البريطانيين بالبقاء في المنازل

بوريس جونسون أصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا (غيتي إيميجز)
بوريس جونسون أصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا (غيتي إيميجز)
4/1/2021-|آخر تحديث: 5/1/202101:36 AM (مكة المكرمة)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزلا عاما جديدا في إنجلترا أمس الاثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.

وقال جونسون في خطاب متلفز ألقاه مساء الاثنين إنه سيتم إغلاق المدارس بدءا من اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق ستظل سارية حتى منتصف فبراير/شباط المقبل.

وأضاف جونسون أنه سيسمح فقط للأشخاص بمغادرة منازلهم من أجل شراء الاحتياجات الأساسية أو ممارسة الرياضة أو الخروج لأسباب طبية أو الهروب من العنف المنزلي، أو الذهاب لمكان العمل إذا كانوا غير قادرين على العمل من المنزل.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن الإغلاق الجديد سيصبح قانونا اعتبارا من "الساعات الأولى" من غد الأربعاء، لكن يجب على الأشخاص اتباع القواعد الجديدة من الآن.

ويأتي الإعلان عن فرض إغلاق جديد في إنجلترا في الوقت الذي كشفت فيه الأرقام الحكومية اليوم أن المملكة المتحدة قد سجلت رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بواقع 58 ألفا و784 حالة. وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي تسجل فيه بريطانيا حصيلة إصابات يومية بأكثر من 50 ألف إصابة.

المصدر : وكالات

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