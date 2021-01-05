خلال زيارة لا تعرف مدتها أو أجندتها.. مدير المخابرات المصرية يلتقي البرهان وحميدتي بالخرطوم

التقى مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الاثنين، رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي كل على حدة، بالعاصمة الخرطوم.

وجرى اللقاءان في القصر الرئاسي بالخرطوم، التي وصل إليها عباس كامل الاثنين، في زيارة غير محددة المدة.

وقال بيان لإعلام مجلس السيادة، إن لقاء كامل والبرهان بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار جهود البلدين لتطوير العلاقات بينهما وتعزيز التعاون المشترك. وقد أشاد البرهان بدور مصر في دعم ومساندة السودان.

من جانبه، أعرب مدير المخابرات المصرية، حسب البيان ذاته، عن استعداد بلاده الكامل لمساعدة السودان لعبور المرحلة الانتقالية.

​​​​​​​في حين ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن حميدتي بحث مع كامل سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأضافت "اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين".

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء تم بحضور مدير المخابرات السودانية الفريق جمال عبد المجيد والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.

وتأتي زيارة مدير المخابرات المصرية غداة استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي باجتماعات سداسية يحضرها وزيرا الري والخارجية من السودان وإثيوبيا ومصر، إثر توقف منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان السودان قد قاطع اجتماعا ثلاثيا مباشرا مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة أمس الاثنين، مما أدى إلى إلغائه، بحسب ما قالت الخرطوم إنه بسبب عدم الرد على طلب تقدمت به لعقد اجتماعات ثنائية لكل دولة على حدة مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين.

يشار إلى أن كامل أجرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مباحثات بالخرطوم تناولت تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي مع البرهان وحمدوك.

وبدأت في السودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة التي وقعت مؤخرا على اتفاق سلام في عاصمة جنوب السودان جوبا.