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سياسة|قطر

ولي العهد السعودي يبحث مع أمير قطر سبل تعزيز العمل الخليجي

جانب من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الصحافة السعودية)
جانب من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الصحافة السعودية)
5/1/2021

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان -اليوم الثلاثاء- مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العمل الخليجي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد تم اللقاء في قاعة مرايا بالعلا، شمال غربي المملكة.

ويعد هذا اللقاء الثنائي الأولَ من نوعه بالسعودية منذ سنوات، بعد إبرام اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية المتفاقمة منذ 2017.

وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقد اصطحب ولي العهد السعودي أميرَ قطر في جولة بمدينة العلا التاريخية التي احتضنت القمة الخليجية رقم 41، بحسب إعلام سعودي محلي.

وجاءت تلك الجولة بعدما شهد مدرج مطار العلا السعودية عناقا حارا بين ولي العهد السعودي وأمير قطر، فور وصول الشيخ تميم إلى المملكة.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

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