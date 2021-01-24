أنباء عن إصابة مدنيين.. جيش النظام السوري يهاجم مدنا في ريف درعا والمعارضة تستنفر للتصدي

قالت مصادر محلية للجزيرة اليوم الأحد إن قوات النظام السوري تقدمت في محيط مدينة طفس بريف درعا الغربي جنوبي البلاد، واستولت على منازل مدنيين على أطرافها، بينما أكد ناشطون إصابة مدنيين بنيران النظام، وكذلك سقوط قتلى من جنوده.

وأضافت المصادر أن تقدم قوات النظام جاء مع استمرار المفاوضات بين النظام ووجهاء المنطقة، حيث يطالب النظام بتسليم السلاح المتوسط، وخروج من يرغب من درعا إلى شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام عززت المنطقة الغربية من درعا بالدبابات والآليات الثقيلة، تمهيدا لتصعيد عسكري محتمل إذا فشلت المفاوضات.

#أحرار_حوران

صور من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي درعا البلد، ظهر اليوم الأحد، أمام المسجد العمري مساندة لمدينة طفس وبلدتي المزيريب واليادودة غربي درعا. pic.twitter.com/NUxH6TfUqI — تجمع أحرار حوران (@HoranFreeMedia) January 24, 2021

من جهة أخرى، نشرت مواقع تابعة للمعارضة صورا لبطاقات شخصية قالت إنها لثلاثة من جنود النظام قتلوا أثناء اشتباكات على أطراف مدينتي طفس واليادودة، كما أكدت جرح 7 جنود آخرين.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت المعارضة عن استنفار لعناصر سابقين من فصائل المعارضة في ريف درعا الغربي، وتمكنهم من طرد الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام من بعض النقاط التي استولت عليها.