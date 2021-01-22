في انتظار تفاهمات شاملة للمناصب السيادية.. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الليبية في بوزنيقة

انطلقت الليلة جولة جديدة من المشاورات بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين في مدينة بوزنيقة المغربية، فيما أدى مواطنون ليبيون صلاة الجنازة على جثامين من ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة بعد التعرف عليهم مؤخرا.

فقد عقدت أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي، وسيتعين على أعضاء المجلسين خلال هذه الجولة تتويج مشاوراتهم بإعلان تفاهمات شاملة بخصوص آليات تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، وفي حال تعذر عليهم ذلك فإن ملف المناصب السيادية سيحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال مراسل الجزيرة من بوزنيقة المختار العبلاوي إن نقاشا يجري بشأن التوزيع الجغرافي والمناطقي للمناصب السيادية، مشيرا إلى أن عامل الوقت يضغط على المشاركين في المفاوضات، حيث أعلنت أمس الخميس البعثة الأممية للدعم في ليبيا بدء مهلة تقديم الترشيحات لمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء، على أن تنتهي المهلة في 28 يناير/كانون الثاني الجاري.

ووفق اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، فإن المناصب السيادية الليبية التي يتفاوض بشأنها في بوزنيقة هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من اعتماد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (عددهم 74) بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد (الحكومة والمجلس الرئاسي).

وقد أعلنت تركيا تقديمها كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة التي توافقت عليها الأطراف الليبية، والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة.

صور من ميدان الشهداء #طرابلس تُظهر جانباً من مراسم تأبين وصلاة الجنازة لعدد 14 شهيداً وشهيدة تم التعرف عليهم من قبل ذويهم من خلال مقتنياتهم الخاصة التي وجدت معهم عقب انتشال جثثهم من المقابر الجماعية جنوب #ترهونة#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/gMKRQLN3PT — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) January 22, 2021

ورحبت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الجمعة بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية.

وكشفت وكالة الأناضول عن مصدر -فضل عدم ذكر اسمه- أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصلت مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي تحضيرا لاجتماع مرتقب في جنيف مطلع فبراير/شباط المقبل بشأن ترشيحات الحكومة والمجلس الرئاسي.

وفي طرابلس، أدى مواطنون ليبيون صلاة الجنازة اليوم الجمعة على 14 جثمانا لضحايا المقابر الجماعية في ترهونة بعد التعرف عليهم مؤخرا.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تأثر المشاركين في مراسم التشييع والجنازة في ساحة الشهداء بطرابلس.

وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب إن الجنازة أقيمت لـ"14 شهيدا وشهيدة تعرف عليهم ذووهم من خلال مقتنياتهم الخاصة عقب انتشال جثامينهم من جنوب ترهونة".