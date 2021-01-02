البث الحي
سياسة|سودان

لاستكمال هياكل الحكم.. رئيس وزراء السودان: إعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وتعيين التشريعي خلال أيام

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (الجزيرة)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (الجزيرة)
1/1/2021

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس الجمعة، أنه سيعاد تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وتعيين المجلس التشريعي خلال أيام.

وقال حمدوك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، بمناسبة ذكرى مرور 65 عاما على استقلال السودان في 1 يناير/كانون الثاني 1956 "لم تنقطع مشاوراتنا مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية من أجل استكمال هياكل الحكم، وستشهد الأيام القليلة القادمة تشكيل مجلس الوزراء، وإعلان المفوضيات، والمجلس السيادي، وكذلك المجلس التشريعي".

وأضاف أن الحكومة تسعى لأن يكون المجلس التشريعي ممثلا لكل قطاعات وفئات الشعب السوداني، ليضطلع بمهامه التشريعية والرقابية المُوجهة لمسار الفترة الانتقالية.

وتابع "نستشرف مرحلة إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس الديمقراطية والعدالة والحرية، ولا سبيل لذلك إلا بمشاركة كل القوى الوطنية في عملية البناء الوطني".

وشدد على أن السلام يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية، ومن دونه لن يتحقق استقرار ولا تنمية، ولن نتوافق على دستور دائم، ولن نصل لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

واستطرد "يجب أن نستكمل مشوار السلام الذي بدأناه، من مواصلة الحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، بلا سقوفات إلا المصلحة الوطنية".

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة والجبهة الثورية (حركات مسلحة) اتفاق سلام نهائي، من دون مشاركة كل من الحركة الشعبية بقيادة الحلو، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في ولاية دارفور (غرب).

وينص اتفاق السلام على مشاركة أطراف العملية السلمية ضمن هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية التي تضم 3 مجالس، هي مجلسا السيادة والوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي.

وتأخر تشكيل المجلس التشريعي بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2020، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الذكرى الثانية للثورة.. الجيش السوداني يغلق الطرق وسط الخرطوم والبرهان يتعهد بحماية "مكتسبات الثورة"

أغلق الجيش السوداني كل الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم تحسبا لاحتشاد المتظاهرين في الذكرى الثانية للثورة، في حين تعهد عبد الفتاح البرهان اليوم “بحماية الثورة السودانية ومكتسباتها”.

المزيد من سياسة

الجزائر.. القضاء العسكري يبرئ السعيد بوتفليقة ولويزة حنون ومسؤولين سابقين بالاستخبارات من تهمة التآمر

السعيد بوتفليقة (يمين) برفقة شقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (رويترز-أرشيف)

العراق.. إحالة 20 مسؤولا للقضاء بتهم فساد

متظاهرون في بغداد يرفعون لافتات تندد بالفساد (رويترز)

واشنطن بوست: 2021 عام الأمل

الصحيفة قالت إن العام الجديد لن يشهد للأسف نهاية وباء كورونا (رويترز)

بالتعاون مع الأمم المتحدة.. ليبيا أجلت أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي العام الماضي

عمليات الإجلاء تمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين (الجزيرة)
الأكثر قراءة

11 طعاما ابتعد عنها قبل الذهاب للفراش

إيران تواصل تهديداتها لأميركا وقائد الحرس الثوري يتفقد قواته في جزيرة أبو موسى بالخليج

سلامي قبل يومين أثناء حضوره مراسم إحياء ذكرى اغتيال سليماني (الأناضول)

كورونا.. بوتين وماكرون يقران بصعوبة الوضع والسلالة الجديدة تتفشى وعمرو موسى يعلن إصابته بالفيروس

مريضة بكورونا تتلقى الدعم من متطوع في أحد مستشفيات موسكو (رويترز)

نصائح شتوية: كيف تفرق بين كورونا والحساسية؟ وكيف تحمي المنزل من كوفيد-19؟