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سياسة|عُمان

بعد تعديلات دستورية.. سلطان عُمان يختار نجله وليا للعهد

ولي العهد العماني ذي يزن هيثم بن طارق (الصحافة العمانية)
ولي العهد العماني ذي يزن هيثم بن طارق (الصحافة العمانية)
12/1/2021

قرر سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، اختيار نجله الأكبر "ذي يزن" وليا للعهد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تعديلات في الدستور بهدف التوصل إلى آلية سلسة لانتقال الحكم.

وقد أعلنت سلطنة عمان اليوم أن الآلية الجديدة لانتقال الحكم في البلاد، التي صدرت الاثنين، تتضمن تعيين أكبر أبناء السلطان سنّا وليا للعهد.

وورد ذلك في إفادة نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة العدل العمانية بشأن نص النظام الأساسي الجديد للدولة الذي يحدد طريقة انتقال السلطة في البلاد.

وجاءت الإفادة عقب يوم من مرسوم سلطاني خاص بإجراء تعديلات تشمل آليات انتقال ولاية الحكم في البلاد ومهام ولي العهد.

ووفق النظام الجديد فإن ولاية الحكم (ولاية العهد) تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، على أن تنتقل بعد ذلك إلى أكبر أبناء هذا الابن.

وحسب النظام الجديد، إذا تعذر وجود أبناء لمن يتولى الحكم فإن الولاية (ولاية العهد) تُنقل إلى أكبر الإخوة، فأكبر أبناء أكبر الإخوة، وإلا فإلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب (أكبر الأعمام ثم أكبر أبناء الأعمام).

ووفق النظام الجديد، إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن 21، فإن مجلس الوصاية يمارس صلاحيات السلطان (حال وفاته).

ويصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه، ويؤدي اليمين أمام السلطان ويحل محله إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته.

وبموجب النظام الأساسي السابق للدولة، يقوم مجلس العائلة المالكة، في غضون 3 أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

المصدر : وكالات

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