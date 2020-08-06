فارس "الأحلام" في المرفأ المنكوب.. ماكرون في بيروت يد المساعدة وطموح العودة

لم يكن مشهد تلك السيدة اللبنانية وهي تعانق الرئيس الفرنسي بحرارة في الجميزة هو الوحيد الذي لفت الانتباه في زيارة ماكرون للمنطقة المدمرة بمرفأ بيروت وضواحيه.

سارع الرئيس الفرنسي منذ الساعات الأولى لنكبة بيروت وانفجار مرفئها إلى التعهد بدعم فرنسي كبير، ولم يتأخر في الحضور، حيث كان أول قائد أجنبي تطأ أقدامه أرض لبنان بعد انفجار المرفأ.

زيارة ماكرون للبنان في هذا الظرف العصيب إنسانيا وسياسيا واقتصاديا تحمل رسائل عديدة، تتجاوز حدود التضامن والتعاطف الإنساني إلى ما هو أبعد سياسيا وثقافيا.

نشكو إليك حكومتنا

بدا استقبال مجموعة من اللبنانيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منطقة المرفأ لافتا، تجمعوا حوله ينتقدون نظامهم السياسي ويشكون حكوماتهم وساستهم "الفاسدين المجرمين".

كان ماكرون يستمع للبنانيين الغاضبين من ساستهم بآذان مصغية، بدا وكأنه معني أكثر من غيره بحل مشاكل لبنان. يريد ماكرون تعزيز الانطباع لدى اللبنانيين وغيرهم بأن فرنسا ما زالت هي الأب والمرجع وحتى "الوصي".

الإحباط والضياع الذين يظهر في سحنات وجوه شباب ورجال ونساء لبنان كان الدافع الأبرز للتعلق بأي شيء والبحث عن أي منقذ بغض النظر عن موضوعية الطلب وإمكانيات المنقذ ماكرون أو غيره.

لن نسلمها للفاسدين

وبمنطق بدا غير معتاد على الأقل في لغة الدبلوماسية؛ أكد ماكرون أن المساعدات الفرنسية لن تسلم للفاسدين، وكأنما يعبر بذلك عن نزع الثقة عن الحكومة الحالية.

ومرة أخرى وتحت هتافات المحتشدين تهليلا بمقدمه، أخذ الحماس ماكرون إلى حافة الدبلوماسية، حيث قال إنه جاء ليتضامن مع الشعب وليوفر المساعدات والأدوية ولبحث موضوع الفساد.

تهافت الللبنانيين على الحديث مع ماكرون وهو يجول في الشوارع المنكوبة وبعضهم عانقه هو ذروة الشعور بالخذلان والتخلي من قبل السلطة.

محزن مشهد الناس تتهافت على ماكرون متوقعين ان يكون طوق نجاة وسط حزام القتل الذي يحكم البلد.

شعور لن يحظى به ميشال عون او حسن نصرالله ولا غيرهم من قتلتنا — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) August 6, 2020

كان من اللافت أيضا أن ماكرون وهو يتجول قرب مرفأ بيروت المدمر لم يكن إلى جانبه لا الرئيس اللبناني ولا رئيس الحكومة، وليس من المعروف -أو من المعلن على الأقل- ما إذا كان ذلك بطلب منه أم باختيار منهما، تجنبا لغضب الشارع الملتهب.

يقول بعض اللبنانيين إن حديث ماكرون عن الفساد وخروجه عن النمط الدبلوماسي المعتاد يمثل قلة احترام لسلطات لبنان وقادته، ويرد آخرون بأن سلطات لبنان وحكوماته المتعاقبة هي التي خفضت مستوى الاحترام الدولي لها، ونزلت بمكانتها ومكانة بلدها إلى درك سحيق من غضب شعبها وعدم تقديرها من لدن نظرائها في الخارج.

عودة الانتداب

بالتزامن مع زيارة ماكرون وقع عشرات آلاف اللبنانيين -وفقا لوسائل إعلام عديدة- عريضة تطالب بعودة الانتداب الفرنسي على بلادهم، بتعبير آخر بعودة الاستعمار الفرنسي إلى لبنان.

وكانت الفنانة اللبنانية كارمن لبس من بين الداعين بصراحة لعودة الاستعمار، وتعرضت إثر ذلك لسيل من الانتقادات.

واستغرب مغردون لبنانيون وعرب من تلك الدعوات وذكروا بأن جزءا كبيرا مما يعانيه لبنان اليوم هو ميراث الاستعمار الفرنسي، ورأى آخرون أن حجم الألم والإنهاك والإحباط هو الذي دفع الموقعين على المطالبة بعودة الاستعمار نتيجة فشل الدولة الوطنية في توفير حياة كريمة لهم.

ماكرون الذي فشل في مواجهة مظاهرة السترات الصفر وسجل أرقاماً قياسية في تدني شعبية رئيس فرنسي ودعم ميليشيات حفتر وجرائمها يعلقون به الأمل لإنقاذ لبنان من الفساد 🤦🏻‍♂️ تباً لأنظمة جعلت من مثله معقد الآمال — ماجد محمد الأنصاري (@majedalansari) August 6, 2020

واستغرب بعضهم تحديدا من التعلق بماكرون الذي "فشل" حسب هؤلاء داخليا في مواجهة السترات الصفراء، وخارجيا في ملفات من أبرزها الملف الليبي.

الدور الفرنسي الجديد

ورغم أن العلاقات الفرنسية اللبنانية تمتد جذروها لقرون من الزمن، فإن هذا الدور تراجع في الفترات الأخيرة بحكم عوامل عديدة، منها تراجع التأثير الفرنسي في المنطقة والعالم العربي عموما، وبروز أدوار أخرى أكثر تأثيرا وأقوى حضورا في لبنان في صدارتها الدور الإيراني.

زيارة الرئيس #ماكرون إلى بيروت، ليست رمزية، ولا محض تضامنية. فرنسا التي طالما اعتبرت نفسها (مسؤولة) عن لبنان، ولا سيما المسيحيين فيه، لديها هذه المرة مشروع بدعم غربي، وستستغل كل ضعف النظام السياسي بعد #انفجارالمرفا لتحقيقه. المتغيرات ستكون عميقة، وجدية. — د. لقاء مكي (@azzawil) August 6, 2020

من المؤكد أن ماكرون وهو يولي وجهه شطر بيروت يستحضر أمجاد الماضي وأحلام الإمبراطورية الفرنسية التي تواجه مصاعب شديدة في استعادة ألقها وحضورها في الرمال المتحركة للمنطقة.

يرى كثيرون أن "عقدة" تراجع التأثير، والفشل في ملفات من أبرزها الملف الليبي تلاحق ماكرون وتدفعه للبحث عن نقاط رخوة في المنطقة العربية، على ضوء انكفاء وتراجع الاهتمام الأميركي بشؤون المنطقة.

ويرى المحلل السياسي الدكتور لقاء مكي أن زيارة ماكرون ليست رمزية ولا تحركها الأبعاد العاطفية فقط، ففرنسا التي طالما اعتبرت نفسها "مسؤولة" عن لبنان، ولا سيما المسيحيين فيه، لديها هذه المرة مشروع بدعم غربي، وستستغل ضعف النظام السياسي بعد انفجار المرفأ لتحقيقه.

زيارة ماكرون لبيروت تتجاوز في أبعادها الرغبة الفرنسية بالعودة إلى لبنان. وهذه المحاولة قد تبطئ نسبيا سرعة التراجع الفرنسي في الشرق الأوسط لكنها متأخرة. يطمح ماكرون لقيادة دعم دولي للبنان، لكنه يواجه فيتو أمريكي على كسر العزلة اللبنانية قبل تحقيق هدف العزلة وهو إنهاك حزب الله. — محمود علوش – Mahmoud Allouch (@allouch88) August 6, 2020

فيما يشير الكاتب محمود علوش إلى أن زيارة ماكرون لبيروت تتجاوز في أبعادها الرغبة الفرنسية بالعودة إلى لبنان؛ إذ يطمح ماكرون لقيادة دعم دولي للبنان، لكنه يواجه فيتو أميركي على كسر العزلة اللبنانية قبل تحقيق هدف العزلة وهو إنهاك حزب الله.