طفل وممرضة وقس وخادمة.. مشاهد مؤثرة في انفجار مرفأ بيروت

لم تهتم عازفة الأمل بالنيران واللهب والارتجاج الذي يهز أركان بيروت، فعزفت على ضفاف اللهيب مقطوعة حزينة، كانت تلك المسنة البيروتية، تتشبث بالألم واللحن والجميل ونغمات البيانو، في الوقت الذي انشقت فيه جنبات مرفأ بيروت والتقمت النيران تاريخا واقتصادا يمثل الكثير بالنسبة لأهل بيروت.

لم تكن تلك البيروتية العازفة، غير صوت لبناني أصيل يحاول أن يتشبث بالحياة في عمق الأزمات، التي فاقم منها انفجار المرفأ الذي يمثل لبلاد الأرز أهم شرايين الحياة الاقتصادية.

بيروت، مدينة المآذن والصوامع، ومأوى المشايخ والرهبان، كانت مساجدها وكنائسها في عين العاصفة، حيث يظهر مقطع فيديو أحد رجال الدين المسيحيين يؤدي في خشوع ترانيم يسوع في إحدى الكنائس قبل أن ينهار سقفها وينجو وبقية الحاضرين.

During a live streamed holy mass in Beirut , the debris fell on the priest and the parishioners. Praying for #Beirut pic.twitter.com/0q4lQ50xDK

— Steven Nabil (@thestevennabil) August 4, 2020