واشنطن تدرس فرض عقوبات على حلفاء لحزب الله في لبنان

قال نائب مساعد الرئيس الأميركي ومدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي كاش باتيل إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات على حلفاء لحزب الله في لبنان.

وأوضح باتل خلال مشاركته في ندوة عبر الفيديو مع معهد واشنطن أن فرض العقوبات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الشخصيات المستهدفة مستعدة للتعاون لتقويض حزب الله.

وأضاف "ليس أمراً مفاجئا أن حزب الله لديه حلفاء داخل الحكومة اللبنانية وهذا موثق".

وأشار باتيل إلى أن المسألة التي تواجه واشنطن في فرض عقوبات وتفكيك منظمة إرهابية هي "هل نفرض عقوبات على شخص نعتقد أنه سيساعدنا على تفكيك حزب الله؟ أم نسعى للعمل مع هذا الشخص عبر جهد دبلوماسي لنرى إن كان سيقود جهوداً في لبنان لتقويض شبكة حزب الله؟".

وأردف قائلا إنه تعامل شخصياً مع مسؤولين رفيعين في الحكومة اللبنانية بخصوص هذه المسألة، لافتا إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على بعض الأفراد خلال إدارة ترامب، لكن هناك آخرون تدرس فرض عقوبات عليهم "أعتقد أنكم ستسمعون أنباء طيبة في المستقبل".