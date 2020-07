خشية من التلاعب.. ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس احتمال تأجيل انتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الرغم من أن موعدها منصوص عليه في الدستور الأميركي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "اعتماد طريقة الاقتراع عبر البريد سيجعل من انتخابات العام 2020 الأكثر فسادا وعرضة للغش عبر التاريخ"، متسائلا عن إمكانية تأجيل الانتخابات إلى حين تمكن الشعب الأميركي من التصويت بشكل لائق وآمن وبسلام، على حد تعبيره.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020