خشية من التلاعب.. ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس احتمال تأجيل انتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الرغم من أن موعدها منصوص عليه في الدستور الأميركي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "اعتماد طريقة الاقتراع عبر البريد سيجعل من انتخابات العام 2020 الأكثر فسادا وعرضة للغش عبر التاريخ"، متسائلا عن إمكانية تأجيل الانتخابات إلى حين تمكن الشعب الأميركي من التصويت بشكل لائق وآمن وبسلام، على حد تعبيره.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

ولم يرد ممثلون من البيت الأبيض بعد على طلب بالتعليق.

وهذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب فكرة تأجيل الانتخابات على الرغم من أنه لا يملك السلطة للقيام بذلك من جانب واحد.

وألقى ترامب بظلال من الشك على قانونية التصويت عبر البريد والذي جرى استخدامه بأعداد كبيرة خلال الانتخابات التمهيدية في ظل جائحة كورونا، كما رفض القول ما إذا كان سيقبل بالنتيجة الرسمية للانتخابات إذا خسر.

ولا يوجد دليل يدعم الفكرة القائلة إن التصويت الغيابي أو بطاقات الاقتراع بالبريد تساهم في التلاعب بالأصوات.

وبدأ ديمقراطيون -من بينهم مرشح الحزب للرئاسة جوزيف بايدن- استعدادات لحماية الناخبين والانتخابات، وسط مخاوف من أن ترامب سيحاول التدخل في مسار التصويت المقرر إجراؤه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتشير معظم استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم المرشح الديمقراطي بايدن على الرئيس ترامب بمعدل 10 نقاط، وأن بايدن حقق تقدما كبيرا بين النساء وذوي الأصول الأفريقية واللاتينيين والناخبين المستقلين.