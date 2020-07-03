هاجموا ولي العهد.. مغردون سعوديون ينتقدون زيادة ضريبة القيمة المضافة

ألقت ضريبة القيمة المضافة الجديدة -التي فرضتها السلطات السعودية على طيف واسع من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الاتصالات وحليب الأطفال- بظلالها على كاهل المواطن السعودي الذي يواجه عدة أزمات اقتصادية.

وانتشر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطن يشتكي من فرض السلطات ضريبة بقيمة 15% على حليب الأطفال.

#المضافة حتى حليب الاطفال ضريبه الله المستعان pic.twitter.com/5PISpEcubm — أبو إيلاف الجهني (@Ij9rY) July 1, 2020

ودخل قرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15% حيز التنفيذ الأربعاء، في خضم حملة تقشف تسببت بها أسعار النفط المتراجعة والإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السعودية قادرة على تمويل مشاريع ونفقات ضخمة من دون أية ضرائب طوال عقود، لكن انهيار أسعار النفط بدءا من عام 2014 أجبرها على تغيير إستراتيجيتها.

وبعد انتشار المقطع، سأل أحد المغردين على تويتر هيئة "العناية بالعملاء في السعودية"، عن حقيقة فرض ضريبة على حليب الأطفال، فأجابت الهيئة الحكومية "عزيزي العميل، تخضع جميع السلع لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما أن حليب الأطفال خاضع لضريبة القيمة المضافة".

وعليكم السلام

عزيزي العميل، تخضع جميع السلع لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما أن حليب الأطفال خاضع لضريبة القيمة المضافة.

يسعدنا تقييمك: ⁦https://t.co/30tyLZa9gA — العناية بالعملاء (@Gazt_Care) July 1, 2020

كما أعلنت شركة الاتصالات السعودية على تويتر، عن رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% على جميع منتجاتها وخدماتها، ابتداءً من 1 يوليو/تموز 2020، وتطبيق الضريبة الجديدة على الفواتير القادمة.

الاتصالات السعودية stc : سيتم رفع #ضريبة_القيمة_المضافة من 5% إلى 15% على جميع منتجاتنا وخدماتنا، ابتداءً من 1 يوليو 2020، وتطبيق الضريبة الجديدة على الفواتير القادمة. pic.twitter.com/l5GdKjQfUS — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) June 25, 2020

وجاءت الزيادة الضريبية الجديدة مخالفة لتصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2018، والتي أكد فيها -عقب فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%- أن البلاد لن تفرض أي ضرائب جديدة حتى عام 2030.

ولي العهد:لا ضرائب جديدة حتى 2030..وصفقة رائعة خلال أسبوعين أمننا وأصالة وجودنا.."حقائق لا تشترى"#لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ pic.twitter.com/SOeLhdYnXB — Abdulrahman Almansor (@aam_almansour) October 5, 2018

وانتقد نشطاء سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب قرار رفع ضريبة القيمة المضافة بالمملكة، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي في البلاد أصبح سيئا جدا.

وقال مغردون إن بن سلمان جاء لتدمير السعودية، واستذكروا تصريحاته التي أفاد فيها بأنه لن يكون هناك زيادة في الضرائب حتى عام 2030، وبينوا أنه أخلف وعوده.

وتساءل مغردون ماذا فعل محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولي العهد إلى الآن للوطن والمواطنين؟ مؤكدين أن السعودية تستحق الأفضل.

كما طالب العديد من المعلقين على القرار بتأجيل رفع الضريبة وإعادة النظر في نسبتها، وذلك إثر الآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.

وأعاد مغردون مقطعا للكاتب الصحفي صالح الشيحي، وهو يعلق على أوضاع المواطن الاقتصادية الصعبة وعدم كفاية الراتب، وسط وجود تضخم كبير، مطالبا بطرح حلول تساهم في التخفيف عنه، لافتين إلى عدم صدور أي صوت من مسؤولين يعترضون على هذا القرار.

#الراتب_مايكفي_الحاجة#ويسكي #مبس_كذاب_مثل_ابوه#ضد_تهجير_الحويطات

قبل سنتين ، سؤال من يوم اعلن مبس بان لا ضرائب، كم ضريبة فرضت و رسوم زادت

الوطنجي المايك عندك https://t.co/JcL6wTpwsY — Nasser (@Nasser22820844) June 29, 2020

أصبح جلياً أن #محمد_بن_سلمان جاء لتدمير #السعودية ماذا بقى من مكانة السعودية الدينية والسياسية ؟

وماذا بقي من رصيد سياسي وديني وأخلاقي وتاريخي وإعلامي لم يدمره ؟ ماذا فعل منذ توليه منصب ولي العهد إلى الآن للوطن و المواطنين ؟ زيادة ضرائب وارتفاع نسبة البطالة اعتقالات … — 🌐 بن مانع (@binmana_) June 23, 2020

السعودية تستاهل الأفضل ❤️❤️🇸🇦🇸🇦 الوضع السياسي الحالي غير صحي على الإطلاق. — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) June 26, 2020

اصلا الوضع خطير جدا محمد بن سلمان فقر الناس شفط فلوسهم وحط عليهم ضرايب ١٥ بالمية، يبي الواحد مايفكر الا بلقمة عيشة ويبي بنات السعودية يروحون نيوم يشتغلون بالبارات ووو… متى الناس تفهم،، لابد من كلمة للشعب… كفى بن سلمان — ملفي بن فالح (@czccci) June 26, 2020

#ضريبه_القيمه_المضافه محد بيتضرر غير المتقاعدين من خدمو عشرين سنه وتقاعدو ب٣٠٠٠ الاف ريال كان الله في عونكم واهل الضمان لامقطوعه ولا فيه مساعدات من الجمعيه الخيريه اغلب الشعب السعودي طفران لاحد يتفلسف هنا لان الكل متعفف عن حاجه الناس pic.twitter.com/oRIetukJdn — hessah (@hessah69576250) June 27, 2020

#ضريبه_القيمه_المضافه

الأسعار تضاعفت 20 مرة من 30 سنة والرواتب باقي هي نفسها.. كلام واقعي وانا احس ان في وقت بتنمسح الطبقة المتوسطة وبيصير المجتمع إما أغنياء او فقراء مع الوضع هذا ناس كثير بتعاني والمتقاعدين اللي ينصرف لهم 3000 شهرياً واللي اقل ما اقول الا الله يكون بالعون' pic.twitter.com/StKVMtAOwJ — 🀄️ (@e7xXiep1rDpoe4r) June 28, 2020

قريبا ستفرض الحكومة على المواطن "ضريبة الانتماء للوطن" !#ضريبة_القيمة_المضافة pic.twitter.com/O6FgJuSDMC — حقوق الضعوف (@hukusfof) June 26, 2020

الحين لازم تصير 15% مع بداية شهر يوليو 🤦‍♂️

.#ضريبة_القيمة_المضافة pic.twitter.com/iVeAvxfVE8 — حقوق الضعوف (@hukusfof) June 26, 2020

#تاجيل_ضريبه_القيمه_المضافه

القرارات العشوائية دائما تولد الفشل فبدلا من تشجيع القوى الشرائية للمواطن يتم عكس ذلك برفع القيمة المضافة مما يسبب كساد في الاسواق.

وعلى طاري الامن والامان

ترى الامن والامان لا يقتصر على الامن في الشوارع بل يشمل الامن الوظيفي والامن السكني و المعيشي. pic.twitter.com/danQ3Ycsld — حساأإآيف (@bmshar27) June 28, 2020

الجدعان 2016 : لن يكون هناك أي ضرائب ستفرض على المواطنين .

2018 فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ووعدهم #مبس بأنه لن يكون هناك ضرائب حتى 2030 .

2020 تم رفع الضريبة إلى 15% .

وضاع المواطن في وعود من لا يخاف الله في شعبه .#تاجيل_ضريبه_القيمه_المضافه pic.twitter.com/WTMjgT5FPI — عيسى بن ربيعه (@3issaqtr) June 28, 2020

عزيزي المطبل نحن كشعب سعودي من حقنا ان نبدي رأينا في حقوقنا الماليه كلنا نعرف اوضاع بعضنا ما حنا من الطبقه المخمليه اغلبنا من الطبقة المتوسطة و الفقيره و ان 15٪ ضررها على المواطن اكثر من نفعها غير ضريبة الجمارك ، نحن نعيش ع قوة يومنا اخر الشهر نتسلف

#تاجيل_ضريبه_القيمه_المضافه pic.twitter.com/T8EuvE0cAK — الدحمي (@iliilxl) June 28, 2020

#ضريبه_القيمه_المضافه 2030 الشعب رح ينقسم نصين :

نص اغنياء ، ونص فقراء ، الطبقه الوسطه رح تنمسح ، استودعكم الله مدري مع اي فريق بروح 😂😂😂🤚🏻💔 pic.twitter.com/os17ZorXKf — ﮼ليلا ✨ (@Lail_369) June 28, 2020