إطلاق نار في الهواء وانتشار كثيف للجيش والشرطة.. إثيوبيا تشيع جثمان المغني هونديسا

شيّع الإثيوبيون اليوم الخميس في مدينة أمبو جنوب غرب العاصمة أديس أبابا جثمان الفنان هاشالو هونديسا، الذي قُتل الاثنين الماضي على يد مسلحين مجهولين.

وقال سكان المدينة إن الشرطة أطلقت النار في الهواء لمنعهم من دخول مقر العزاء، وإنها طلبت منهم العودة إلى منازلهم.

كما ذكر سكان أن أفرادا من الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية انتشروا في الشوارع، ومنعوا الحشود من دخول الملعب الذي أقيمت فيه الجنازة بمدينة أمبو على مسافة نحو مئة كيلومتر غربي أديس أبابا.

وقال أحد أقارب المغني لرويترز "أمر محزن للغاية ألا يرافق جثمانه سوى بضعة أفراد بينما تمنع قوات الأمن الآخرين من الحضور".

وقد أحدث مقتل هونديسا صدمة كبيرة وسط قومية الأورومو التي ينحدر منها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وقد نعاه ووصفه بأنه كان "ملهما للشباب".

وألقت سانتو ديميسيو ديرو زوجة المغني كلمة قصيرة بعد أن وضع المعزون أكاليل الزهور.

وقالت "هاشالو لم يمت، سيبقى في قلبي وقلوب الملايين في الأورومو للأبد". وأضافت "أطالب بإقامة نصب تذكاري حيث أريق دمه".

وأثار مقتل هونديسا (36 عاما) احتجاجات تخللتها أعمال عنف تسببت في مقتل 81 شخصا.