كورونا.. حصيلة يومية قياسية بالولايات المتحدة وتجارب نهائية للقاح جديد

سجلت الولايات المتحدة مساء أمس الثلاثاء 63 ألفا و262 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتكون -وبفرق شاسع عن سائر دول العالم- البلد الأكثر تضررا من هذه الجائحة، يأتي ذلك فيما يدخل لقاح شركة "موديرنا" المرحلة النهائية للتجارب السريرية نهاية الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز حتى الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش من اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضررا بالوباء ارتفع إلى 3 ملايين و420 ألف شخص، توفي منهم لغاية اليوم 136 ألفا و432، بينهم 850 فارقوا الحياة في غضون الساعات الـ24 الماضية.

غير أن هذه الأرقام -وعلى الرغم من ضخامتها- تبقى في نظر خبراء الأوبئة دون الأعداد الحقيقية، والسبب في ذلك هو الصعوبات التي اعترضت عمليات الخضوع للفحوصات المخبرية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.

ازدياد مقلق

ومنذ أسابيع تسجل الولايات المتحدة زيادة مقلقة في عدد الإصابات الجديدة، ولا سيما في جنوب البلاد وغربها.

وأمس الثلاثاء سجلت فلوريدا -التي كانت من أوائل الولايات الأميركية التي تخرج من العزل- حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجد.

في هذه الأثناء، ذكرت وكالة أنباء كيودو اليوم الأربعاء أن السلطات أكدت ظهور 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في معسكر هانسن بجزيرة أوكيناوا اليابانية ليصل العدد الإجمالي للإصابات في القواعد العسكرية الأميركية هناك إلى 136.

وظهر تفشي المرض مطلع الأسبوع، مما أثار غضب حاكم المقاطعة الذي شكك في الإجراءات التي يتبعها الجيش الأميركي للوقاية من الفيروس.

الهند سجلت اليوم حصيلة إصابات بلغت أكثر من 29 ألفا (رويترز)

حصيلة وإصابات

ولا تزال البرازيل في المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات، وذلك بمليون و931 ألفا و204 إصابات بحسب موقع ورلد ميتر المتخصص برصد ضحايا كورونا في العالم، فيما بلغ عدد المتوفين أكثر من 74 ألفا.

وقفزت الهند إلى المرتبة الثالثة عالميا متجاوزة بذلك روسيا، حيث تجاوز عدد المصابين 937 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 29 ألفا و429 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعد هذه أول مرة تسجل فيها الهند حصيلة إصابات يومية تتجاوز 29 ألف حالة.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" (NDTV) الهندية أنه بذلك يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 937 ألفا و487 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 582 وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 24 ألفا و309 حالات.

وفي سياق متصل، تستعد الولايات الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا لفرض قيود أكثر صرامة على التنقل إذا لم تتم السيطرة سريعا على تفشي مرض كوفيد-19.

عدد المصابين عالميا تجاوز 13.5 مليون مصاب (رويترز)

تشديد القيود

وكانت أستراليا تعتبر من الرواد على مستوى العالم في احتواء كوفيد-19، لكنها شهدت في الأسبوع الماضي تصاعدا في عدد الإصابات.

وفي إطار مسعاها المستميت لاحتواء التفشي فرضت ولاية فيكتوريا الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام على نحو 5 ملايين شخص لمدة 6 أسابيع.

وقالت الولاية إنها اكتشفت 238 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويمثل احتمال فرض قيود جديدة ضربة لآمال أستراليا في التعافي الاقتصادي السريع، حيث إن القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19 تدفع البلاد نحو أول ركود لها منذ قرابة 3 عقود.

لقاح وتجارب

وفي تطور إيجابي، أعلنت شركة الأدوية الأميركية "موديرنا" Moderna أمس الثلاثاء أن التجارب السريرية للقاحها المضاد لوباء كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو/تموز الجاري، لتكون بذلك أول شركة تبلغ هذه المرحلة المتقدمة.

ويضع هذا الإعلان الشركة في طليعة السباق العالمي من أجل التوصل إلى لقاح مضاد للوباء.

وستجرى التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، سيتلقى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها 100 ميكروغرام من اللقاح، فيما سيتلقى النصف الآخر دواء وهميا.