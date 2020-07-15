شاهد: حريق هائل جراء تسرب نفطي بضواحي القاهرة يلتهم سيارات ويتسبب بإصابات

أكدت وزارة الصحة المصرية إصابة 14 شخصا جراء حريق هائل في طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، في حين أعلنت وزارة البترول السيطرة على الحريق الذي اندلع في خط أنابيب شقير-مسطرد لنقل النفط الخام.

وقالت السلطات إن الحريق الذي وقع أمس الثلاثاء داخل حدود محافظة القاهرة نجم عن كسر في الخط وشرارة ناتجة عن تزاحم السيارات في الطريق.

وفي البداية تضاربت التصريحات الرسمية حول الحريق، حيث أفادت رواية أولى بأنه نجم عن انقلاب سيارة تحمل محروقات قبل أن تأتي الرواية الثانية التي تؤكد حدوث تسرب من الخط.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حريقا كبيرا امتد لمسافة نحو مئة متر، في حين دفعت السلطات بنحو 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي تسبب في أزمة مرورية.

وقد وثق شهود عيان في مصر بمقاطع فيديو تسريب خط النفط قبل اشتعاله، وأظهرت المقاطع وجود بركة نفط بالمنطقة جراء تسريب خط أنابيب للنفط، وسط تحذيرات للمارة من أخذ الحيطة والحذر أثناء المرور بالطريق المجاور للتسريب.

وأكد شهود عيان أن التسريب حدث قبل ساعات من نشوب الحريق وأنه كان من الممكن احتواء الأمر قبل أن يتسبب في كارثة.

ونقل المصابون إلى مستشفى السلام، وقال أحد الأطباء العاملين بالمستشفى إنه شهد توافد المصابين، مضيفا أن الوضع "غير مبشّر"، حسب تعبيره.