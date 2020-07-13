أصيب بكورونا في محبسه.. وفاة الصحفي المصري المعارض محمد منير

أعلن عن وفاة الكاتب الصحفي المصري محمد منير اليوم الاثنين بمستشفى العجوزة الحكومي بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد أيام من إطلاق سراحه من أحد السجون المصرية.

وظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على منير خلال اعتقاله لأسبوعين بسبب مداخلة له مع قناة الجزيرة مباشر، واتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة".

وكان منير المعروف بمعارضته لسياسات النظام الحاكم قد وجه استغاثة عبر الفيديو في الثامن من يوليو/تموز الحالي، يطالب فيها نقابة الصحفيين بمساعدته في دخول المستشفى للعلاج من فيروس كورونا.

وخلال الفيديو بدا على الصحفي المعارض الإعياء الشديد وعدم القدرة على التنفس.

وتدخل نقيب الصحفيين لتوفير سيارة إسعاف قامت بنقل منير إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة ليجري فحوصاً طبية أكدت إصابته بفيروس كورونا، فتم نقله للحجر الصحي بمستشفى العجوزة.

وكان الراحل قد اعتقل إثر انتقاده لغلاف مجلة روز اليوسف، والتعليق عليه في مداخلة له على قناة الجزيرة مباشر، ليتم إخلاء سبيله بعد أسبوعين من اعتقاله بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت أسرة منير، في بيان، اختطافه في تمام الثالثة فجرًا، من منزله بمنطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وأخلت نيابة أمن الدولة العليا في 2 يوليو/تموز الجاري سبيله دون ضمانات، وغادر مستشفى ليمان سجن طرة (جنوبي القاهرة) والتي نقل إليه آنذاك لمعاناته من بعض الأمراض.

ومنير صحفي يساري ومعارض بارز، وأحد رموز تيار الاستقلال بنقابة الصحفيين، وله مقالات في أكثر من وسيلة إعلامية بمصر وخارجها.

وأثار الإفراج السريع وبدون ضمانات عن منير عقب احتجازه لأيام دهشة متابعين لأوضاع الصحفيين المعتقلين، ورجح فرضية خشية السلطات أن يكون قد أصيب وهو في حوزتهم بالفيروس، فكان قرار الإفراج عنه خشية العدوى منه.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي نعى عدد من الصحفيين والحقوقيين منير، متهمين النظام المصري بالمسؤولية عن وفاته.

القتل بجرعة كورونا

الزميل محمد منير شهيدًا — wael kandil (@waiel65) July 13, 2020

وداعاً يا أشجع الرجال فى زمن عز فيه الرجال ، وداعاً للقلم الذى لم ينكسر، طلبتها ونلتها، وداعاً يا شهيد القلم، وداعاً يا من قال كلمة حق لدى سلطان جائر #محمد_منير pic.twitter.com/LrOykjNbh8 — سلامة في خير (@m_ve80l) July 13, 2020

عارض السيسي

فصلوه من عمله في اليوم السابع

منعوا كتاباته

صادروا كلماته

تمسك بموقفه أكثر

منعوا عنه العلاج والدواء

اعتقلوه

دخل مستشفى السجن

أصيب ب #فيروس_كورونا

داخل المستشفى

و… مات

نفس ما حدث مع #سليمان_الحكيم

كما يموت الأحرار في زنازين الظلم في بلادي مات محمد منير#محمد_منير pic.twitter.com/5IRUJg5Hf9 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) July 13, 2020