كورونا.. حصيلة ثقيلة بالبرازيل والولايات المتحدة تواصل تصدّر قائمة أعداد الضحايا

تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الارتفاع، حيث سجّلت البرازيل رقما قياسيا جديدا بعدد الوفيات، لتصبح ثالث أعلى نسبة في العالم، متجاوزة بذلك عدد الوفيات في إيطاليا، يأتي ذلك بينما أعلنت الجزائر عن خطتها لبدء رفع الحجر تدريجيا.

وتشير آخر أرقام وزارة الصحة في البرازيل إلى أن عدد الوفيات بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية، 1473 ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 34021 من أصل 614941 إصابة، في حين سجّلت إيطاليا 33689 وفاة من أصل 234013 إصابة.

ويعتبر المجتمع العلمي في البرازيل هذه الأرقام أقلّ بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

وفي بلد يعدّ 212 مليون نسمة، بات النظام الصحّي في الولايتين الأكثر تضرّرا بالوباء -وهما ساو باولو وريو دي جانيرو- على وشك الانهيار وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي.

وفي أميركا اللاتينية كذلك، أعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن تسجيل 4442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس و816 وفاة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 105680 وعدد الوفيات إلى 12545.

عدد المصابين بفيروس كورونا بالبرازيل بلغ أكثر من 614 ألفًا (الأوروبية)

بيانات وأضرار

وفي الولايات المتحدة، سجّلت السلطات مساء الخميس 1021 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 108 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي "الجمعة 00:30 بتوقيت غرينتش" الجامعة التي تُعد مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطى مليونا و870 ألفا، وأُعلن تعافي 485 ألف شخص.

والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرا من جرّاء جائحة "كوفيد-19″، إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة بسبب المظاهرات الحاشدة التي تسجّل حاليا في أكثر من 140 مدينة أميركية.

في هذه الأثناء، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إن البلاد سجلت خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس الخميس، كلها وافدة من الخارج وثلاث حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83027، ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.

وفي تركيا، أعلنت وزارة الداخلية فرض حظر التجول يومي السبت والأحد، في 16 ولاية، ضمن جهود الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

تركيا أعلنت عن إجراءاتٍ عبر فرض حظر التجول بـ16 محافظة خلال يومي السبت والأحد

أرقام وإجراءات

عربيا، قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 39 وفاة جديدة بالفيروس، و1152 إصابة، و406 حالات تعافت من المرض.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 29 ألفا و767 حالة، بينها 1.126 وفاة و7.756 حالة شفاء.

يأتي ذلك بينما طبقت الفنادق المصرية ضوابط ومعايير السلامة الحكومية التي تشتمل على وجود عيادة وطبيب مقيم، والفحص المنتظم لحرارة النزلاء، وتوفير مساحة للحجر الصحي في محاولة لاجتذاب السياح المحليين.

واعتبارا من يونيو/حزيران الجاري يتم السماح للفنادق التي تصنف على أنها مستوفاة للضوابط والاشتراطات بالعمل بنسبة 50% كحد أقصى من طاقتها.

وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل 5 وفيات، و29 إصابة جديدة بكورونا.

وأضافت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 453 حالة منها 103حالات وفاة و17 حالة تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار، تسجيل 4 إصابات بالفيروس بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم على الإحصاءات الحقيقية للضحايا.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل ثلاث وفيات، و39 إصابة جديدة وثماني حالات تعاف.

حصيلة وباء كورونا بالجزائر 9 آلاف و831 (رويترز)

خارطة طريق

من جانبها، أعلنت الحكومة الجزائرية، الخميس، خارطة طريق لرفع الحجر الصحي واستئناف النشاطات الاقتصادية تدريجيا ابتداء من الأحد المقبل.

يأتي ذلك في مسعى لوضع نهاية لتدابير أقرتها السلطات الجزائرية منتصف مارس/آذار الماضي لمواجهة وباء كورونا.

وحتى اليوم، بلغت حصيلة وباء كورونا بالجزائر 9 آلاف و831، بينها 681 وفاة، و6 آلاف و297 متعافيا.

من جانبه، أعلن السودان، الخميس، تسجيل 19 وفاة و215 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 144 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 آلاف و714، منها 333 وفاة، وألف و825 حالة تعاف.

يأتي ذلك بينما تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في القارة الأفريقية، حاجز الـ170 ألفا، بينما بلغ عدد الوفيات 4 آلاف و755.

وبحسب أرقام موقع "وورلد ميتر"، فإن عدد المصابين في عموم القارة السمراء ارتفع بـ6 آلاف و492 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 171 ألفا و477.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و664 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 391 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و219، وفق الموقع ذاته.