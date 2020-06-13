الحوثيون: مستعدون لحوار علني في الرياض

أبدت جماعة الحوثي اليمنية استعدادها للذهاب إلى الرياض، من أجل وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، شريطة توفير حوار علني مع التحالف السعودي الإماراتي الداعم للقوات الحكومية.

جاء ذلك في لقاء لرئيس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي، مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي سي" يبث غدا الأحد.

وبحسب موقع "أنصار الله" التابع للجماعة، فإن الحوثي قال في المقابلة إن الاتصالات مع دول التحالف ما زالت في مرحلة الجدال، ولم تدخل بعد مرحلة التفاوض الذي يفضي لإيجاد حل ووقف حقيقي لإطلاق النار والحرب ورفع الحصار عن اليمن.

وأضاف: "ليس لدينا أي قيود أو أجندة نخاف أن تنكشف، ومستعدون لحوار علني مع دول العدوان (التحالف) من أجل وقف لإطلاق النار ورفع الحصار عن اليمن المفروض من قبل التحالف منذ خمس سنوات، برا وبحرا وجوا".

وأبدى الحوثي استعداد جماعته للذهاب إلى العاصمة السعودية الرياض، شريطة أن يكون هناك حوار علني مع التحالف يفضي لوقف شامل لإطلاق النار في البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.

وللعام السادس، يعيش اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المسيطرين على محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة على تسليح وتدريب قوات موازية لقوات الحكومة اليمنية الشرعية.

وخلف هذا النزاع إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات 80% بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع بملايين من اليمنيين إلى حافة المجاعة.