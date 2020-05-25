تتويجا لهدنة العيد.. الحكومة الأفغانية تفرج عن 100 سجين من طالبان

أُفرج اليوم الاثنين عن نحو مئة من طالبان من سجن عسكري في أفغانستان، كجزء من رد الحكومة على الهدنة التي أعلنتها الحركة بمناسبة عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل إن "حكومة أفغانستان أفرجت اليوم عن مئة سجين من طالبان من سجن باغرام"، في ولاية بروان (شمال العاصمة كابل).

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في مجلس الأمن القومي الأفغاني أن عملية إطلاق سراح معتقلي طالبان بدأت بعد إصدار الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني قرارا بإطلاق سراح ألفين من معتقلي طالبان.

ويأتي هذا الإطلاق "بادرة حسن نية" ردا على إعلان طالبان وقف إطلاق النار أمس الأحد، وهو ما يعزز فرص إطلاق محادثات السلام الداخلية.

من جهته، دعا رئيس قسم المصالحة في مجلس الأمن القومي الأفغاني انتظار خادم -في مقابلة مع الجزيرة- قادة حركة طالبان لتنفيذ ما التزموا به في اتفاق السلام الموقع في الدوحة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو شكر الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني ورئيس مجلس السلام العالي عبد الله عبد الله على قرار إطلاق سراح ألفين من معتقلي طالبان.

وأكد بومبيو في اتصالين مع غني وعبد الله أن الولايات المتحدة ستضغط من أجل وقف إطلاق نار لفترة طويلة وبدء مفاوضات مباشرة.