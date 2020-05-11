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سياسة|إيران

صاروخ كروز أطلق خطأ.. نيران صديقة تقتل وتصيب العشرات من قوات البحرية الإيرانية

من مناورات سابقة للبحرية الإيرانية في بحر عمان (الأوروبية)
من مناورات سابقة للبحرية الإيرانية في بحر عمان (الأوروبية)
11/5/2020
قالت البحرية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين إن نيرانا صديقة أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين عندما أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم أثناء تدريبات بالقرب من ميناء جاسك في بحر عُمان يوم أمس.
 
وذكر التلفزيون الإيراني على موقعه الإلكتروني أن سفينة الدعم اللوجستي قصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".
 
ويعد خليج عمان ممرا مائيا حساسا بشكل خاص، لأنه يتصل بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس نفط العام، والذي يتصل بدوره بالخليج.
 
وكانت وكالة فارس للأنباء قد قالت إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك، وهي سفينة حربية مصنعة محليا وانضمت لأسطول البحرية في 2018.
 
ومن جهتها، قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن "ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليا"، أما وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء فقالت إن سفينة أخرى أطلقت بطريق الخطأ صاروخا على كوناراك أثناء تدريب بالذخيرة الحية.
 
وأضافت الوكالة شبه الرسمية أن "الفرقاطة الإيرانية جماران أطلقت صاروخا بطريق الخطأ على السفينة كوناراك". وقالت الوكالة في تغريدة باللغة الإنجليزية إن السفينة كوناراك غرقت.
المصدر : الجزيرة

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