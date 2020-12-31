البث الحي
سياسة|عراق

تسمية شارع في بغداد بأبي مهدي المهندس تثير جدلا بالعراق

لم يصدر بعد أي رد رسمي بخصوص تسمية شارع مطار بغداد باسم أبو مهدي المهندس (مواقع التواصل)
لم يصدر بعد أي رد رسمي بخصوص تسمية شارع مطار بغداد باسم أبو مهدي المهندس (مواقع التواصل)
31/12/2020-|آخر تحديث: 31/12/202004:54 PM (مكة المكرمة)

أثار تغيير اسم شارع في بغداد إلى شارع أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي الذي اغتيل مطلع عام 2020 مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية قرب مطار بغداد، بدون استحصال موافقة الحكومة جدلا واسعا في الشارع العراقي، فيما لم تعلق الجهات الرسمية على الحدث حتى الآن.

وتداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر لافتات وضعت على جانبي شارع مطار بغداد الدولي تؤكد تغيير اسمه، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال المهندس وسليماني في الشارع ذاته بالقرب من السياج الخارجي لمطار بغداد.

وتباينت ردود فعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير اسم الشارع. وكتب المدون علي عادل متسائلا " لا أعلم هل هو تغيير رسمي من الحكومة أم من الفصائل".

وقال المغرد حسن الفتلاوي متحديا "بدون موافقة الحكومة.. أنصار الحشد يغيرون اسم شارع مطار بغداد والي بيه زود خلي بس يفكر مجرد تفكير يشيلها".

كما يستعد الحشد الشعبي وأنصاره إلى التجمع في الشارع ذاته، عشية الذكرى السنوية لاغتيال المهندس وسليماني في 3 يناير/كانون الثاني المقبل في محاولة للتصعيد ضد الوجود الأميركي في العراق. كما حدد اليوم ذاته موعدا لتظاهرات حاشدة في ساحة التحرير (وسط بغداد).

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبعض فصائل الحشد الموالية لإيران، منذ هجوم الأسبوع الماضي على محيط السفارة الأميركية في العراق.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

حول هذه القصة

وفد عراقي إلى إيران وتوتر متصاعد في بغداد.. إلى أين يتجه سيناريو المواجهة بين الكاظمي والفصائل الشيعية؟

أوفد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الأحد وفدا إلى طهران في محاولة منه على ما يبدو لخفض التوتر بينه وبين عدد من الفصائل العراقية فضلا عن تحييد بلاد الرافدين عن أي صراع إيراني أميركي محتمل.

وسط تصاعد التوتر الإيراني الأميركي.. الرئيس العراقي يطالب بإبعاد بلاده عن سياسة المحاور الدولية

طالب الرئيس العراقي برهم صالح الخميس بإبعاد العراق عن سياسة المحاور والتخندقات الدولية والحفاظ عليه كعنصر توازن في التقاء المصالح الإقليمية والدولية، وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

المزيد من سياسة

شاهد: متطرفون إسرائيليون يعتدون على سيارات فلسطينيين بالقدس الغربية

متطرفون إسرائيليون يعتدون على سيارة فلسطينيين بالقدس الغربية (مواقع التواصل)

الرئيس التونسي: الوضع زاد تعقيدا السنة المنقضية وأطراف سعت لإجهاض اتفاقات أبرمناها مع دول أخرى

سعيد تحدث عن الأزمات التي تعاني منها تونس، والتي فاقمتها جائحة كورونا (الأناضول)

اليمن 2021.. واقع الحرب وفرص السلام، لمن تكون الغلبة؟

مسلحون من المجلس الانتقالي الجنوبي يأخذون مواقعهم في أبين جنوبي اليمن (الأوروبية)

عشية ذكرى اغتيال سليماني.. طهران تعتبر تحركات واشنطن بالمنطقة مريبة وتجدد التهديد بالانتقام

قآني يتحدث بجامعة طهران بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال سليماني (رويترز)
الأكثر قراءة

صياد إندونيسي يعثر على غواصة "درون" في مهمة سرية محتملة

صياد وعسكري إندونيسيان مع الغواصة درون (مواقع التواصل)

هجوم وُصف بغير المسبوق.. تفجير يستهدف قاعدة روسية شمالي سوريا وتنظيم "حراس الدين" يتبنى

رتل عسكري روسي في طريقه إلى مدينة القامشلي بالحسكة شمال شرقي سوريا (الأناضول)

ماذا سيحدث لجسمك عند تناول البطاطا يوميا؟

ارتبط تناول البطاطا المقلية بمخاطر أعلى من تناول البطاطا المطهية أو المسلوقة أو المهروسة (بيكسابي)

كلمة واحدة تكلفه 136 ألف دولار والإيقاف 3 مباريات.. كافاني يعترض على تفسيرها ويتقبل العقوبة

كافاني يحتفل بأحد أهدافه مع يونايتد (رويترز)