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سياسة|مصر

جاويش أوغلو: نسعى مع مصر لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتنا

جاويش أوغلو قال إن الحوار بين أنقرة والقاهرة قائم (رويترز)
جاويش أوغلو قال إن الحوار بين أنقرة والقاهرة قائم (رويترز)
30/12/2020-|آخر تحديث: 30/12/202008:24 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية، مشيرا إلى أن التواصل الاستخباراتي بين البلدين مستمر لتعزيز العلاقات.

وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين اليوم الأربعاء، عقب تقييمه أداء وزارته خلال عام 2020 الذي شارف على الانتهاء؛ أوضح أن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية، مشيرا إلى وجود مساع للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية.

وأضاف "التواصل بين البلدين يتم أيضا عبر ممثليتيهما في أنقرة والقاهرة"، مشيرا إلى أنه التقى نظيره المصري العام الماضي في الاجتماعات الدولية، وأنهما شددا على ضرورة العمل على خارطة طريق بشأن علاقات البلدين.

وعن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا مؤخرا، أوضح جاويش أوغلو أن القاهرة أرسلت إلى ليبيا وفدا بعد فترة طويلة، وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا.

وتابع "من غير الممكن أن يكون لمصر علم بزيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، فمن الطبيعي أن تؤثر الأحداث في ليبيا على جارتها مصر، مثل تأثر تركيا من تطورات الأوضاع في سوريا والعراق".

واستطرد "نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية. فعلى سبيل المثال، فإن مصر رفعت اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير".

وأردف "تركيا تتواصل مع الجانب الشرقي في ليبيا؛ فالممثل الخاص لرئيس برلمان طبرق زار تركيا، وقبل ذلك كان رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أن هذه الزيارة لم تتم".

المصدر : وكالة الأناضول

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