اتفاق روسي تركي بشأن ليبيا وتخريج دفعة جديدة من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق

أعلنت موسكو الثلاثاء أنها اتفقت مع أنقرة للعمل على تسوية الأوضاع في ليبيا، في حين أكدت حكومة الوفاق -المعترف بها دوليا- تبنيها إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة العمل المشترك لتسوية الأوضاع في ليبيا.

وخلال مؤتمر صحفي في سوتشي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أكد لافروف وقوف روسيا إلى جانب تسوية سياسية للصراع الليبي من خلال حوار تشارك فيه الأطراف كافة.

وقال إن "الوضع في ليبيا لا يزال حرجا، لكن هناك التزاما بوقف إطلاق النار، وعلينا العمل على تعزيز هذه التهدئة عبر دعم اللجنة العسكرية (5+5) المُشكلة من الأطراف الليبية. تركيا وروسيا تعملان معا لدعم التسوية السياسية".

وأضاف أنه "على أساس المبادرة التركية المشتركة تمت لقاءات مهمة بين أطراف الصراع، وأوجدنا الظروف لانعقاد مؤتمر برلين. روسيا وتركيا مستمرتان في دعم المسار السياسي".

وعبّر عن ثقته في إمكانية التوصل "لحل توافقي بين حكومة الوفاق وبرلمان طبرق عبر جلوس جميع الأطراف حول طاولة الحوار".

مكافحة الإرهاب

من جانبه، أكد النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق دعم الحكومة المستمر لقوة مكافحة الإرهاب، التي أنشئت في ظرف وصفه ببالغ الخطورة.

وأكد معيتيق أن حكومة الوفاق تعتمد إستراتيجية شاملة في مواجهة الإرهاب، لا تقتصر فقط على البعديْن الأمني والعسكري.

جاء هذا خلال تخريج دفعة جديدة من تلك القوات في مدينة الخُمْس (شرق طرابلس) بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان التابعيْن لحكومة الوفاق.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية أن الوزير فتحي باشاغا التقى في طرابلس المدير العام لشركة "بايكار" للصناعات الدفاعية التركية خَلوق بايكار، وبحث معه سبل التعاون بين الوزارة والشركة.

وأضافت وزارة الداخلية أن اللقاء ناقش سبل الاستفادة من خبرات الشركة لرفع كفاءة العمل الأمني بوزارة الداخلية، وضمان مواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال.