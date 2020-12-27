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الحكومة السودانية: قواتنا استعادت معظم الأراضي على الحدود مع إثيوبيا

الجيش السوداني دفع مؤخرا بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع إثيوبيا (الصحافة السودانية)
الجيش السوداني دفع مؤخرا بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع إثيوبيا (الصحافة السودانية)
27/12/2020

أكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن بلاده استعادت السيطرة على معظم الأراضي التي كانت تخضع لمليشيات من إثيوبيا، قرب الحدود بين البلدين.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال محمد صالح "نحن نؤمن بالحوار لحل أي مشكلة، لكن جيشنا سيقوم بواجبه لاسترجاع كل أراضينا. حاليا استعاد جيشنا ما بين 60 إلى 70% من الأراضي السودانية".

وأكد أن القوات السودانية تحركت بشكل دفاعي، موضحا أن الاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين.

وقال "تقارير الاستخبارات السودانية أكدت أن تنظيم وتدريب وتسليح القوات التي هاجمته (الجيش) ليست مليشيا بل قوات نظامية".

وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.

الأراضي الزراعية

وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في "الفشقة"، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان، لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين القوات السودانية والإثيوبية في الأسابيع الأخيرة، واتهم كل من الجانبين الآخر بالتحريض على العنف. وأجرى البلدان محادثات هذا الأسبوع في الخرطوم حول تلك القضية.

وقبيل المحادثات، قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إن الجيش السوداني شن هجمات بدأت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف "المنتجات الزراعية للمزارعين الإثيوبيين تتعرض للنهب ويتم تخريب مخيماتهم، كما يمنعون من جني ثمار مزارعهم. وقتل وأصيب عدد من المدنيين".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن أطرافا لها دوافع خفية تتحمل المسؤولية عن "إثارة العداء والشك بين الشعبين".

المصدر : رويترز

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